Morto Samuel French, il grande attore lanciato da Scorsese. Aveva 45 anni

È scomparso all’età di 45 anni Samuel French, attore statunitense noto per il ruolo dell’agente federale CJ Robinson nel film Killers of the Flower Moon (2023), diretto da Martin Scorsese, che lo aveva anche scoperto. French aveva recitato al fianco di Robert De Niro, guadagnandosi l’attenzione della critica per la sua intensa interpretazione.

La notizia della scomparsa

A darne notizia è stato Paul Sinacore, regista e amico personale, che lo aveva recentemente diretto nel suo ultimo lavoro cinematografico, Towpath, attualmente in fase di post-produzione. French si è spento venerdì 9 maggio in un ospedale di Waco, in Texas, la città dove era nato il 26 gennaio 1980 e dove recentemente era tornato per le cure, dopo aver lottato per anni contro un cancro che si era diffuso in tutto il corpo.

" Samuel era un caro amico e un attore incredibile ", ha detto Sinacore in un comunicato postato su Instagram. " Insieme abbiamo vissuto un viaggio straordinario, dando tutto ciò che avevamo per realizzare una visione creativa condivisa. Samuel aveva dentro di sé un fuoco per la recitazione che bruciava in ogni singola inquadratura, senza filtri, impavido, vivo. Si è dato completamente al lavoro, e questo si vedeva. Sono profondamente addolorato per la sua perdita e vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale. Era unico, e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Il mio pensiero va alla sua famiglia, e soprattutto a sua figlia, l'amava profondamente e parlava spesso di lei con orgoglio e tenerezza ".

La carriera

In "Towpath", ambientato nel 1964 durante il movimento per i diritti civili, French interpreta il detective Bernard Crooke accanto all'attore Eric Roberts. " Quel film significava il mondo per lui ", ha aggiunto Sinacore. La carriera di Samuel French ha avuto una svolta nel 2023, quando fu notato da Martin Scorsese durante un casting nella sua città natale. L'attore fu scelto per interpretare uno degli agenti dell'FBI coinvolti nelle indagini sui delitti degli Osage, primo grande caso nella storia dell'agenzia federale. La sua prima giornata sul set coincise con una scena intensa al fianco di Robert De Niro. Secondo quanto raccontato, a fine riprese Scorsese lo avrebbe elogiato dicendo: " Nessuno avrebbe potuto interpretare Robinson meglio di te ".

French non proveniva da scuole di recitazione né da famiglie del cinema. Dopo il diploma a Clifton, in Texas, aveva vissuto a Austin e Dallas, ma non aveva mai abbandonato il legame con la vita di campagna. " Non vedevo l'ora di tornarci ", aveva detto in una recente intervista. Nel 2023 aveva partecipato con orgoglio a una proiezione locale di "Killers of the Flower Moon" presso lo storico Cliftex Theatre di Clifton, il più antico cinema tuttora in attività dello stato del Texas.

I tanti lavori

Tra le sue apparizioni più note, figurano la miniserie "Texas Rising" (2015), un episodio di "Fear the Walking Dead" (2020) e il ruolo da protagonista nel noir "Joe Haladin: The Case of the Missing Sister" (2023). Altri suoi film includono "Pegasus - Magico pony" (2019), "The Pro Bono Watchman" (2022) e "Blood Dried Hands" (2024).

Samuel French lascia compagna, la loro figliadi 12 anni, i genitori, e i fratelli