Addio a Sir Michael Gambon: è morto l'indimenticabile Albus Silente di Harry Potter

È morto Sir Michael Gambon, l’attore irlandese famoso per aver interpretato il professor Albus Silente in sei degli otto film nella saga di Harry Potter. Come riferito dalla Bbc, la vedova e il figlio Fergus hanno dichiarato che il loro “amato marito e padre” si è spento serenamente a 82 anni con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di un attacco di polmonite. Il decesso è avvenuto in un ospedale di Witham, nella contea inglese dell’Essex.

I fan dell'attore, addolorati per la notizia, hanno espresso la loro tristezza e il loro cordoglio su X. “ Abbiamo appena saputo della morte di Sir Micheal Gambon. Esprimiamo tutto il nostro amore per la famiglia e gli amici in questo momento buio ”, si legge in un post del profilo Daily Harry Potter. Un altro tweet, sempre da una pagina dedicata alla saga di J.K. Rowling, recita: “ Siamo incredibilmente addolorati per la scomparsa di Sir Michael Gambon. Con il suo umorismo, la sua gentilezza e la sua grazia ha portato una gioia incommensurabile ai fan di Harry Potter di tutto il mondo. Il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori ”.

Nato nel 1940 a Dublino da un ingegnere e una sarta, Michael Gambon ha iniziato la sua carriera come attore di teatro attorno ai vent’anni. Dopo aver girato l’Europa in una produzione itinerante dell’Othello di Shakespeare, è entrato a far parte della compagnia originale di attori del National Theater di Laurence Oliver a Londra, vincendo tre premi per le sue interpretazioni a cui, nel corso di cinquant’anni di attività, si aggiungeranno anche quattro Bafta e due Rts Award. Nel 1988, inoltre, è stato nominato cavaliere per i suoi servizi resi all’industria dell’intrattenimento, un titolo che, a differenza di altri, lui si rifiuterà sempre di utilizzare. La sua ultima apparizione sul palco di un teatro risale al 2012, in una produzione londinese del dramma di Samuel Beckett Tutti quelli che cadono.

Sul piccolo schermo è noto per il ruolo di Jules Maigret nell’omonima serie e per aver interpretato Philip Marlow nello show britannico The Singing Detective, trasmessa sulla Bbc. Ha lavorato in molte produzioni cinematografiche, ma quella che lo ha consegnato all’immortalità è la saga di Harry Potter tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling. Michael Gambon ha assunto il ruolo del professor Albus Silente, preside della scuola di magia di Hogwarts e mentore del protagonista, dopo la morte nel 2003 del precedente interprete Richard Harris, comparendo dal terzo film (Il prigioniero di Azkaban) in poi.