La mummia: quando Brendan Fraser ha rischiato di morire (davvero) sul set

Uscito nel 1999 e diventato presto un cult del cinema d'azione con elementi fantastici, La mummia è il film che torna stasera in tv, alle 21.11 su Italia 1. La pellicola ha cooperato a rendere il suo protagonista, Brendan Fraser, una vera icona del cinema, prima che un caso di molestie lo portasse lontano dalle scene, fino alll'Oscar per il film The Whale.

La mummia, la trama

A Tebe, nel 1719, non c'è un amore più intenso di quello che lega Anck-Su-Namun (Patricia Velasquez) e il sacerdote Imhotep (Arnold Vosloo). Anck, però, è anche l'amante del Faraone Seti e quando quest'ultimo scopre la relazione clandestina, viene ucciso dai due amanti che si sentono minacciati, sia nella vita che nella loro storia. Tuttavia, il sopraggiungere delle guardie del faraone spinge Anck a togliersi la vita, mentre Imhotep promette di farla resuscitare, prima di tentare la fuga. Ma la sua ossessione si trasforma in un castigo eterno, quando viene maledetto dagli dei ad essere sepolto vivo con scarabei carnivori senza poter avere il sollievo della morte. Nel 1923, al Cairo, Rick O'Connell (Brendan Fraser) accompagna l'egittologa Evelyn (Rachel Weisz) e suo fratello Jonathan (John Hannah) sono alla ricerca del leggendario tesoro di Imhotep, ma non hanno idea che avventurarsi nella città dei morti, Hamunaptra, porterà al risveglio di una creatura malvagia e brutale, che non vuole altro che ottenere la sua vendetta.

Quando Brendan Fraser rischiò di morire sul serio