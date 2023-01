Nemico pubblico, ecco perché Will Smith ha fatto di tutto per partecipare

Nemico pubblico è il film del 1998 diretto da Tony Scott che va in onda questa sera, in seconda serata alle 23.40, su Rai Movie. Si tratta di uno dei tanti film action che hanno costellato la carriera di Will Smith. Attore che sta ancora pagando le conseguenze dello schiaffo dato a Chris Rock durante la scorsa cerimonia di consegna dei premi Oscar. Conseguenze che, in tempi recentissimi, si sono palesate nell'esclusione dalle nomination dei Golden Globe.

Nemico pubblico, la trama

Thomas Brian Reynolds (Jon Voight) è il capo di una sezione della National Security Agency di Baltimora che ha cercato invano di convinere un rappresentante del Congresso degli Stati Uniti di votare in favore della legge sulla privacy. Davanti all'ennesimo rifiuto, Reynolds da il via libera ai suoi sicari di uccidere l'uomo. Quello che viene fatto passare come un incidente viene però registrato da una telecamera installata da Daniel (Jason Lee), che ora può rivendere il filmato alla stampa e incastrare i responsabili del crimine. Intanto Robert Clayton Dean (Will Smith) prosegue la sua vita come procuratore legale, indaffarato con i diritti dei lavoratori. Un giorno, mentre è alle prese con un regalo per la moglie, viene raggiunto proprio da Daniel, un suo vecchio amico. Alla sua vista, Daniel scappa, ma Robert lo insegue, giusto per vederlo morire sotto una macchina. Quello che Robert non sa è che, prima di morire, Daniel gli ha consegnato qualcosa di molto importante, qualcosa che potrebbe rendere lo stesso Robert un bersaglio di sicari e agenti federali.

Ecco perché Will Smith ha accettato il ruolo

Uno degli attori e colonne portanti della pellicola è rappresentato da Gene Hackman, che interpreta il personaggio di Brill. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, però, convincere l'attore di Hollywood a prendere parte al progetto a cui la N.S.A. non volle prendere parte, fu molto più difficile del previsto. Il divo di Hollywood, infatti, rifiutò più e più volte il ruolo e alla fine si convinse ad accettare solo dopo che il regista Tony Scott gli telefonò personalmente spiegandogli il suo progetto e il motivo per cui lui era l'attore perfetto per il ruolo. Tra i motivi dietro questo corteggiamento c'era anche il fatto che Gene Hackman avesse preso parte al film del 1974 La conversazione, di cui alcuni frame vennero utilizzati per le immagini d'archivio di un giovane Brill. Personaggio che aveva molto in comune con il protagonista del film scritto e diretto da Francis Ford Coppola: non da ultima una certa paranoia ossessiva per la sicurezza e la privacy. In effetti, tra gli addetti ai lavori, Nemico pubblico è da sempre considerato una sorta di sequel ideale del film degli anni Settanta.

Una volta convinto Gene Hackman a salire a bordo del progetto, la sfida era trovare l'attore che avrebbe vestito i panni del protagonista della vicenda, l'ignaro procuratore legale che si tramutava nel cliché dell'uomo giusto al momento sbagliato. Come spiega Coming Soon all'inizio la produzione corteggiò Tom Cruise per il ruolo di protagonista, ma l'attore fu costretto a rinunciare all'offerta perché impegnato con le riprese di Eyes Wide Shut, di Stanley Kubrick. La seconda scelta fu Mel Gibson che, secondo IMDB, rifiutò la parte perché l'anno prima aveva già preso parte a un film incentrato su delle cospirazioni a tema hi-tech, Ipotesi di complotto. Fu a quel punto che arrivò l'offerta a Will Smith. L'attore, che veniva dal successo di Indipendence Day accettò un'offerta economica inferiore a quella che avrebbe potuto richiedere visto il suo astro nascente. Il motivo di tale scelta - e del perché ha accettato il ruolo - si nasconde nel desiderio dell'ex protagonista di Willy - Il principe di Bel-Air di lavorare al fianco di Gene Hackman, il cui personaggio fa la sua prima apparizione al minuto cinquantacinque del lungometraggio.