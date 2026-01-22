Oscar 2026: sfida tra Una battaglia dopo l'altra e Marty Supreme. Boom di nomination (16) per I peccatori

Sono state diffuse oggi le nomination dei Premi Oscar 2026, i premi che celebrano il meglio della stagione cinematografica appena conclusa e che verranno consegnati nella cerimonia del 15 marzo 2026 che, come al solito, si svolgerà all'interno del Deolby Theatre di Los Angeles. Dopo le previsioni dei giorni passati, l'Academy ha dunque reso nota la lista di tutti coloro che sono stati nominati con una diretta guidata dagli attori Danielle Brooks (Orange is the new black) e Lewis Pullman (che vedremo nell'attesissimo Avengers: Doomsday).
La 98a edizione degli Academy Awards rappresenterà una novità nella storia dei premi. Questo perché, per la prima volta, è stata inserita la sezione che punta a premiare il miglior casting della stagione. In attesa della cerimonia dei consegna, che sarà guidata anche quest'anno da Conan O'Brien, ecco la lista di tutte le nomination
Tutte le nomination agli Oscar 2026
Miglior Film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
L'agente segreto
Sentimental Value
I peccatori
Train Dreams
Miglior Attore Protagonista
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke - Blue Moon
Wagner Moura - L'agente segreto
Michael B Jordan - I peccatori
Miglior Attore Non Protagonista
Benicio Del Toro - Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - I peccatori
Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra
Stellan Skarsgard - Sentimental Value
Miglior Attrice Protagonista
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If i had legs i'd kick you
Kate Hudson - Song Sung Vlue
Renata Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Miglior Attrice Non Protagonista
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimenal Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - I peccatori
Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
Miglior Film Straniero
Un semplice incidente
Sentimental Value
Sirat
L'agente segreto
La voce di Hind Rajab
Miglior Film d'Animazione
Arco
Elio
Kpop demon hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior Sceneggiatura Originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
I peccatori
Miglior Sceneggiatura Non Originale
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Train Dreams
Miglior Regia
Chloe Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - I peccatori
Miglior Canzone
Dear me - Diane Warren: Relentless
Golden - Kpop Demon Hunters
I lied to you - I peccatori
Sweet dreams of joy - Viva Verdi
Train Dreams - Train Dreams
Miglior Colonna Sonora
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
I peccatori
Migliori Costumi
Avatar
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
I peccatori
Miglior trucco e hair style
Frankenstein
I peccatori
The Smashing Mashine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Miglior cortometraggio
Butcher's Stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The Three Sisters
Miglior Documentario
The alabama solution
The perfect neighbour
Come see me in the good light
Cutting through rocks
Mr. Nobody against Putin
Miglior Scenografia
Frankenstein
Marty Supreme
I peccatori
Hamnet
Una battaglia dopo l'altra
Miglior Montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
Sentimental Value
I peccatori
Migliori montaggio sonoro
Sirat
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l'altra
I peccatori
Migliori Effetti Speciali
Avatar - Fuoco e cenere
F1
Jurassic World
The Lost Bus
I peccatori
Miglior corto documentario
All the empty rooms
Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud
The devil is busy
Children no more: were and are gone
Perfecty a strangeness
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
I peccatori
Train Dreams
Miglior Casting
Hamned
Marty Supreme
Una battaglia dopo l'altra
I peccatori