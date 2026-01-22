Oscar 2026: sfida tra Una battaglia dopo l'altra e Marty Supreme. Boom di nomination (16) per I peccatori

Sono state diffuse oggi le nomination dei Premi Oscar 2026, i premi che celebrano il meglio della stagione cinematografica appena conclusa e che verranno consegnati nella cerimonia del 15 marzo 2026 che, come al solito, si svolgerà all'interno del Deolby Theatre di Los Angeles. Dopo le previsioni dei giorni passati, l'Academy ha dunque reso nota la lista di tutti coloro che sono stati nominati con una diretta guidata dagli attori Danielle Brooks (Orange is the new black) e Lewis Pullman (che vedremo nell'attesissimo Avengers: Doomsday).

La 98a edizione degli Academy Awards rappresenterà una novità nella storia dei premi. Questo perché, per la prima volta, è stata inserita la sezione che punta a premiare il miglior casting della stagione. In attesa della cerimonia dei consegna, che sarà guidata anche quest'anno da Conan O'Brien, ecco la lista di tutte le nomination

Tutte le nomination agli Oscar 2026

Miglior Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

L'agente segreto

Sentimental Value

I peccatori

Train Dreams

Miglior Attore Protagonista

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Leonardo DiCaprio - Una battaglia dopo l'altra

Ethan Hawke - Blue Moon

Wagner Moura - L'agente segreto

Michael B Jordan - I peccatori



Miglior Attore Non Protagonista

Benicio Del Toro - Una battaglia dopo l'altra

Jacob Elordi - Frankenstein

Delroy Lindo - I peccatori

Sean Penn - Una battaglia dopo l'altra

Stellan Skarsgard - Sentimental Value



Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - If i had legs i'd kick you

Kate Hudson - Song Sung Vlue

Renata Reinsve - Sentimental Value

Emma Stone - Bugonia

Miglior Attrice Non Protagonista

Elle Fanning - Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimenal Value

Amy Madigan - Weapons

Wunmi Mosaku - I peccatori

Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra



Miglior Film Straniero

Un semplice incidente

Sentimental Value

Sirat

L'agente segreto

La voce di Hind Rajab



Miglior Film d'Animazione

Arco

Elio

Kpop demon hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2



Miglior Sceneggiatura Originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

I peccatori



Miglior Sceneggiatura Non Originale

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l'altra

Train Dreams

Miglior Regia

Chloe Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - Una battaglia dopo l'altra

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - I peccatori

Miglior Canzone

Dear me - Diane Warren: Relentless

Golden - Kpop Demon Hunters

I lied to you - I peccatori

Sweet dreams of joy - Viva Verdi

Train Dreams - Train Dreams

Miglior Colonna Sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Migliori Costumi

Avatar

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

I peccatori

Miglior trucco e hair style

Frankenstein

I peccatori

The Smashing Mashine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Miglior cortometraggio

Butcher's Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Miglior corto animato

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The Three Sisters



Miglior Documentario

The alabama solution

The perfect neighbour

Come see me in the good light

Cutting through rocks

Mr. Nobody against Putin

Miglior Scenografia

Frankenstein

Marty Supreme

I peccatori

Hamnet

Una battaglia dopo l'altra

Miglior Montaggio

F1

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

Sentimental Value

I peccatori

Migliori montaggio sonoro



Sirat

F1

Frankenstein

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Migliori Effetti Speciali

Avatar - Fuoco e cenere

F1

Jurassic World

The Lost Bus

I peccatori

Miglior corto documentario

All the empty rooms

Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud

The devil is busy

Children no more: were and are gone

Perfecty a strangeness

Miglior fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori

Train Dreams

Miglior Casting

Hamned

Marty Supreme

Una battaglia dopo l'altra

I peccatori