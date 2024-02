Le novità di febbraio: tutti i film disponibili sulle piattaforme streaming

L'inizio di un nuovo mese porta come sempre all'arricchimento dei cataloghi delle principali piattaforme streaming on demand, che cercano di catalizzare sempre di più l'attenzione del pubblico, che riesce a vedere pellicole di qualità senza dover uscire dalla propria abitazione. Ecco allora quali sono le principali novità cinematografiche del mese di febbraio 2024 su Netflix, Prime Video e Disney+.

Tutte le novità Prime Video

Pensati sexy

Sarà disponibile a partire dal 12 febbraio Pensati sexy, il film originale che vede come protagonista Diana Del Bufalo nei panni di Maddalena, una donna alla soglia dei trent'anni che non è ancora riuscita ad avere una stabilità lavorativa ed economica e che si sente la pecora nera della famiglia, cattolica e pudica, che giudica ogni sua scelta. Durante un percorso di consapevolezza, Maddalena decide che per cambiare la sua vita deve cominciare soprattutto dal recupero di un'autostima che forse non ha mai davvero avuto. Decide, dunque, di ''pensarsi sexy'' e provare a trasformarsi in una donna sensuale e sicura di sé. Ad accompagnarla in questo viaggio intimo e interiore, alla scoperta di sé, dei suoi desideri e delle sue potenzialità, ci sarà un angelo custode d'eccezione, la pornostar Valentina Nappi, che sarà una guida tutt'altro che spirituale per Maddalena, che finalmente potrà forse liberare se stessa. Pensati Sexy è diretto da Michela Andreozzi, e il cast include Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi e Fabrizio Colica.

Upgraded

Il 9 febbraio, invece, esce Upgraded, pellicola che racconta la storia di Ana (Camila Mendes), una ragazza che sogna di poter lavorare nel mondo dell'arte e al momento è incastrata in uno stage che ha accettato solo nella speranza di poter fare una buona impressione sul suo capo, Claire (Marisa Tomei). L'ordine delle cose, però, subisce uno scossone quando, durante un viaggio di lavoro verso Londra, Ana riceve un upgrade (da qui, il titolo) che la porta a viaggiare in prima classe, dove conosce Will (Archie Renaux), per il quale la ragazza sembra perdere subito la testa. C'è solo un problema: Will pensa che Ana sia in realtà Claire e questa bugia bianca, che la ragazza non confuta, diventerà il motore di partenza di una serie di incomprensioni, avventure tragicomiche e possibilità di avanzare in ambito lavorativo. Ma quando la menzogna rischia di venire a galla, Ana si rende conto di essere sul punto di perdere ogni cosa. Il film è diretto da Carlson Young.

This is me...now: a love story

Bisognerà attendere il 16 febbraio 2024 per poter vedere This is me...now: a love story il docufilm che celebra la vita e la carriera di Jennifer Lopez, in concomitanza con l'uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a dieci anni di distanza dall'ultimo progetto musicale. Diretto da Dave Mayes e scritto dalla stessa Lopez insieme a Matt Walton, questo documentario vuole raccontare la storia, la personalità e le speranze di una delle icone più famose e note al mondo, attraverso uno stile più cinematografico che documentaristico, in cui il ritmo del racconto ha un suo peso specifico e che si snoda insieme a coreografie da mozzare il fiato e ai cameo di personaggi illustri come il compagno Ben Affleck, l'attrice Sofia Vergara, e musicisti come Post Malone.

Land of bad

Sempre il 16 febbraio nel catalogo delle novità di Prime Video si inserisce anche il lungometraggio dal titolo Land of Bad. Il film racconta la storia del pilota di droni dell'aeronautica militare Reaper (interpretato da Russell Crowe, che sarà ospite all'imminente Festival di Sanremo), L'uomo viene scelto per portare a termine una missione nel sud delle Filippine che ha come scopo quello di estrarre e trarre in salvo un informatore molto utile al governo che serve. Tuttavia la missione di estrazione non va affatto come previsto e Reaper dovrà improvvisare una nuova strategia: dovrà guidare, proprio come fa coi suoi droni, il sergente Abel (Luke Hemsworth) attraverso i territori nemici e ostili, correndo verso una sopravvivenza che non sembra affatto così scontata.

Le novità Netflix

Players

In occasione di San Valentino, Netflix di certo non rinuncia alla possibilità di portare nel suo catalogo una nuova commedia romantica, soprattutto visto e considerato il successo che un film come Tutti tranne te sta avendo ora al cinema. Il 14 febbraio, dunque, su Netflix arriva il film Players, che vede come protagonista la Gina Rodriguez diventata famosa per aver interpretato la serie tv Jane the Virgin. La storia è quella di Mack, una giornalista sportiva che decide di creare una vera e propria strategia per conquistare gli uomini, presumendo che ci sia uno schema alla base delle relazioni sentimentali. Tuttavia, quando la sua strada si incontra con quella di Nick (il Tom Ellis di Lucifer) tutto sembra andare all'aria: perché il gioco di Mack rischia di diventare vero amore.

La La Land

Non si tratta di una vera e propria novità, visto che il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2016, ma finalmente La La Land arriva su Netflix. Si tratta del capolavoro musicale firmato da Damien Chazelle che racconta la storia di Mia (Emma Stone), una ragazza che vive a Los Angeles col sogno di diventare un'attrice, e Sebastian (Ryan Gosling), che ha invece il proposito di aprire un locale jazz che rispecchi e rispetti la tradizione di questo particolare tipo di musica. I due sembrano non avere niente in comune, eppure un paio di incontri fortuiti danno il via a una storia d'amore come quella dei film, in cui si mette in mezzo anche il bisogno di autodeterminazione personale. Appuntamento per il 6 febbraio 2024.

Orion e il buio

Netflix non dimentica i suoi spettatori più giovani e dal due febbraio è già disponibile Orion e il buio, film d'animazione scritto da Charlie Kaufman e ispirato all'omonimo racconto di Emma Yarlett. La trama è incentrata sul piccolo Orion, un ragazzino pieno di paure, nessuna delle quali grandi quanto la sua paura del buio, che diventa quasi un terrore debilitante e lo costringe a vivere una vita più limitata rispetto ai suoi coetanei. Tutto però cambia quando Orion incontra proprio Buio, una creatura saggia e misteriosa che lo porterà in un viaggio volto al superamento della fobia e che gli dimostrerà che il buio e l'oscurità non sono solo cose spaventose, ma anche realtà che posso celare sorprese e incredibili avventure.

I titoli e le novità di Disney+

The Marvels

In streaming a partire dal 7 febbraio, The Marvels è l'ennesimo capitolo dell'ormai ridondante Marvel Cinematic Universe che ha dimostrato di aver perso la presa che aveva sul proprio pubblico. Il film con Brie Larson nei panni di Carol/Captain Marvel è un film che già all'uscita in sala sembrava non interessare nessuno e che ora cerca una seconda vita sulla piattaforma streaming. Carol, insieme a Ms. Marvel (conosciuta nell'omonima serie tv) e alla nipote Monica Rambeau daranno vita al gruppo supereroistico denominato The Marvels, che avrà lo scopo di salvare un universo che sembra sul punto di collassare su se stesso.

Suncoast

Disponibile a partire dal 9 febbraio, Suncoast è il film che parte dal racconto autobiografico di un'adolescente (interpretata da Nico Parker) che passa le sue giornate a prendersi cura del fratello che sta lentamente morendo e ad aiutare come può la madre (Laura Linney). Il vero punto emotivo del film, però, è rappresentato dallo strano e inaspettato rapporto d'amicizia che la giovane stringe con un attivista alquanto eccentrico e molto più vecchio di lei (Woody Harrelson) che è impegnato attivamente nella protesta contro uno dei casi medici più importanti di sempre e che permetteranno alla protagonista di dare voce anche al suo scontento e ai suoi dubbi, di dimostrare a se stessa che anche lei ha diritto a vivere e ad essere una semplice ragazza.