Oggi Emma Watson compie 33 anni: ecco 5 film per riscoprirla

Emma Watson è un'attrice che ormai non ha bisogno di grandi presentazioni. Dopo aver presto parte a una delle saghe cinematografiche più famose degli ultimi anni - quella di Harry Potter - l'attrice è diventata un volto conosciuto nell'immaginario collettivo. Nata a Parigi il 15 aprile 1990, Emma Watson è cresciuta in Gran Bretagna. Il debutto davanti la macchina da presa è avvenuto proprio grazie a Harry Potter, ma da allora l'attrice non si è più fermata, lavorando in ogni tipo di pellicola, da quelle horror come Regression a quelle d'autore come Bling Ring. Attiva anche in ambito politico e sociale, Emma Watson è diventata un esempio per molti spettatori, allargando sempre di più il suo bacino di fan.

I film con Emma Watson da vedere assolutamente

La saga di Harry Potter

Senza dubbio il ruolo più famoso tra quelli interpretati da Emma Watson è quello di Hermione Granger nella saga di Harry Potter. Sebbene a un certo punto Emma Watson aveva accarezzato l'idea di uscire dalla saga visto il peso che essa stava avendo sulla sua vita, ad oggi è impossibile immaginare un'Hermione Granger che non abbia il suo volto - aspetto che la nuova serie tv di Harry Potter dovrà senz'altro affrontare. Attraverso gli otto film che compongono la saga cinematografica dedicata al maghetto di J.K. Rowling è possibile vedere da vicino la crescita di Emma Watson, la sua sempre maggiore consapevolezza e fiducia in ambito attoriale. La saga di Harry Potter è un passaggio pressoché obbligatorio per tutti i fan dell'attrice, soprattutto negli ultimi due capitoli della saga, I doni della morte, quando aumenta notevolmente il peso drammatico degli eventi e, dunque, delle varie interpretazioni. Tutta la saga di Harry Potter è disponibile su Prime Video.

Noi siamo infinito

Tratto dal romanzo di Stephen Chbosky, Noi siamo infinito è una storia di formazione ambientata, ça va sans dire, al liceo, durante gli anni dell'adolescenza, quelli che narrativamente sono più importanti per la creazione della propria identità. Il protagonista della storia è l'attore Logan Lerman, che interpreta un personaggio che ha delle difficoltà a stringere nuove amicizie e a vivere come un normale adolescente. Con alle spalle un terribile crimine che ha influenzato tutta la sua vita e che spesso lo ha portato ad avere a che fare con la depressione, il protagonista vede la sua vita subire una svolta quando fa amicizia con due ragazzi, interpretati dal problematico Ezra Miller e, appunto, Emma Watson. Anche in questo caso l'attrice britannica si trova alle prese con un personaggio intelligente, determinato, che veste quasi i panni di una figura materna per i suoi amici più problematici. Anche Noi siamo infinito è disponibile su Prime Video.

The Circle

Altro film tratto da un libro - stavolta a firma di Dave Eggers - The Circle racconta la storia di Mae Holland (Emma Watson), una ragazza di provincia che poter aiutare il padre (Bill Paxton) affetto da sclerosi multipla decide di lavorare per un'importante azienda di tecnologia e comunicazione con a capo Eamon Bailey (Tom Hanks). È quest'ultimo a lanciare sul mercato The Circle, un progetto con delle microtelecamere che dona a tutti la possibilità di spiare gli altri senza alcuna preoccupazione per la privacy. Ben presto Mae, che aveva accettato di essere una delle prime a testare le microtelecamere di The Circle, si rende conto di non poter lavorare per un uomo che ha valori tanto differenti dai suoi e sarà dunque costretta a prendere una decisione molto delicata. Con The Circle, Emma Watson affronta un ruolo un po' diverso da quelli a cui aveva abituato i suoi fan. In questo film diretto da James Ponsoldt, Emma Watson interpreta un personaggio alle prese con una battaglia morale e perciò intima, personale, che l'attrice riesce a rendere molto bene. The Circle è dispobile per la visione su Prime Video.

La bella e la bestia

Al di là delle discussioni sul valore qualitativo dei live action di casa Disney che seguono pedissequamente film d'animazione divenuti dei veri e proprio cult, il film de La bella e la bestia ha avuto comunque un buon successo in fatto di incassi al botteghino. La storia è quelli che tutti conoscono. Un principe arrogante e viziato (Dan Stevens, famoso soprattutto per la sua interpretazione nella serie tv Downton Abbey) viene tramutato in una bestia insieme a tutti gli abitanti del suo castello. La maledizione potrà essere distrutta solo quando egli riuscirà ad amare e a farsi amare da qualcuno, a prescindere dal suo aspetto mostruoso. In questo film Emma Watson interpreta Belle, la donna che distruggerà l'incantesimo e darà un lieto fine a un principe che ormai imperversava nella disperazione. Al di là di qualche aggiunta qua e là per "allungare il brodo", il live action è del tutto identito al film d'animazione del 1991. Una pellicola, dunque, che non aggiunge nulla di nuovo, ma in cui si deve riconoscere il valore di Emma Watson, che sembra nata per interpretare Belle. Il film è disponibile per il noleggio su Prime Video o gratuitamente su Disney+ (dietro sottoscrizione di un abbonamento).

Piccole donne

Dopo un live action, Emma Watson è protagonista di un remake. Anche in questo caso sarebbe inutile soffermarsi sull'evidente stato critico della creatività di Hollywood, che spesso tende a ripiegare su storie già di successo. È il caso del Piccole Donne di Greta Gerwig, un film che non ha molto da dire e che è stato accompagnato da alcune polemiche. La storia è quella delle quattro sorelle March che, sullo sfondo della Guerra di Secessione americana crescono seguendo delle regoli morali dettate dalla madre, ognuna conservando però la propria individualità e i propri sogni. Nello specifico, Emma Watson interpreta Meg, la più grande delle sorelle e quella che ha maggiormente la testa sulle spalle. Una ragazza che impara presto l'inutilità di ciò che è superfluo e vanesio e che si rende conto che il suo più grande sogno, in qualche modo, è ricalcare le orme della madre.

