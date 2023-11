Orologio di Marlon Brando in Apocalypse Now venduto all'asta per 5 milioni di dollari

Un film divenuto un cult e uno degli attori più iconici della storia del cinema: è questo lo scenario che ha fatto "da sfondo" alla vendita da record dell'orologio indossato al polso sinistro da Marlon Brando in Apocalypse Now, venduto all'asta per una cifra di poco superiore ai 5 milioni di dollari. Si tratta di un Rolex modello GMT-Master referenza 1675, intorno al quale si è venuta a creare una storia molto particolare proprio legata al set di quello che ad oggi è considerato il lungometraggio contro la guerra più importante e famoso.

La storia del Rolex

L'orologio già apparteneva al celebre attore, che decise di indossarlo durante le riprese di Apocalypse Now, capolavoro firmato da Francis Ford Coppola nel 1979. La "presenza scenica" ingombrante del Rolex, tuttavia, non era stata particolarmente apprezzata sul set, stando a quanto raccontato dalla figlia adottiva Petra Brando Fischer, alla quale l'attore aveva fatto dono proprio dell'orologio in occasione del raggiungimento della laurea alla facoltà di legge della Southern California University nel 1994.

"Lo indossò sul set di Apocalypse Now nelle Filippine e gli fu detto di toglierlo durante le riprese, poiché avrebbe attirato troppa attenzione" , spiega la donna. Brando contestò la richiesta: "Se non guardano me ma l'orologio, allora vuol dire che non sto facendo bene il mio lavoro di attore" . "Gli fu allora permesso di indossarlo, ma a patto che avesse rimosso la lunetta, troppo appariscente" , prosegue la figlia. Il Rolex fu quindi modificato ad hoc per apparire sul set del film cult, ma non si tratta dell'unico elemento distintivo: fu lo stesso attore a incidere personalmente a mano la scritta "M.Brando" sul fondello, rendendo ancora più appetibile l'orologio.

Le vendite

Dopo aver ricevuto in dono il Rolex dal padre adottivo, Petra lo regalò al marito per le nozze nel 2003: "Era talmente intimorito da quell’oggetto, così carico di significati, che non riuscì mai ad indossarlo" , dichiara la donna. Dopo 16 anni, nel 2019, i due coniugi decisero di vendere all'asta in Svizzera il cimelio per la cifra di 1,8 milioni di euro, devolvendo il ricavato all’associazione di beneficenza Brando Fischer Foundation.

Ora, a distanza di soli 4 anni, il valore del Rolex si è quadruplicato: lo scorso 6 novembre, infatti, è stato venduto da Christie’s, per la cifra di 5,1 milioni di dollari, equivalenti a circa 4,77 milioni di euro. Non si tratta del prezzo più alto battuto in asta per un orologio, record che appartiene al Rolex Daytona di proprietà di Paul Newman venduto nel 2017 per 17 milioni di euro, ma è di certo un cimelio prezioso legato a una delle pagine più belle della storia del cinema e a uno degli interpreti più apprezzati di tutti i tempi.