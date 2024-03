"Schettino e la Costa Concordia". La gaffe di Televideo sul film in gara agli Oscar "Io, Capitano"

Il film di Matteo Garrone "Io, Capitano" non si è aggiudicato l'Oscar per il Miglior film straniero, ma sta attirando l'attenzione forse più del vincitore ("La zona d'interesse") per la gaffe commessa da Televideo nella notte degli Oscar 2024. Mentre sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles il regista inglese Jonathan Glazer riceveva la statuetta, il servizio teletext della Rai commetteva un eclatante errore nella sostanza e, diciamocelo, anche nella forma. Già, perché a molti la gaffe commessa (e poi cancellata) da Televideo è sembrata più una presa in giro che altro.

Chi ha vinto l'Oscar per il Miglior film straniero

La premiazione della categoria Miglior film internazionale è avvenuta in piena notte, intorno all'una e mezza di lunedì 11 marzo. Poco dopo l'assegnazione dell'Oscar le agenzie di stampa hanno battuto la notizia, riportando la vittoria del film britannico "La zona d'interesse" e la delusione per la sconfitta per l'unico film italiano in concorso, quello di Matteo Garrone. Ma mentre i siti e le agenzie riportavano la notizia corretta, Televideo ha completamente sbagliato la parte relativa alla sceneggiatura della pellicola "Io, Capitano", che per mesi ha tenuto banco fuori e dentro al web. Dunque un po' difficile da dimenticare.

L'erroraccio di Televideo su "Io, Capitano"

"Il film di Garrone", si legge nell'ultim'ora di Televideo delle ore 1:35: "Ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia, aveva suscitato grande interesse e aspettative". Una gaffe incredibile non solo per l'errore commesso sulla trama, visto che "Io, Capitano" racconta l'odissea contemporanea di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa tra deserto e mare, ma soprattutto per il cattivo gusto di avere citato una tragedia come quella della Costa Concordia.

L'ironia del popolo dei social

A poco è servita la contromossa da chi lavorava a Televideo durante la notte degli Oscar 2024, che ha rimosso la pagina un'ora dopo il fattaccio. In pochi minuti lo screenshot della pagina e dell'errore ha fatto il giro della rete tra lo scherno e l'incredulità. "Io colpito dal fatto che qualcuno abbia notato l'errore e che quindi esista ancora qualcuno che legge televideo", ha scherzato un utente su Twitter rilanciando la notizia, mentre un altro ha commentato: "Chiaramente fatto apposta dai, da qualcuno che avrà pensato: 'Ma chi minchia vuoi che lo guardi il televideo alle 2.20 di notte'". In realtà è bastato che una sola persona lo guardasse per fare diventare virale la notizia.