Il pianista, Mamma mia! e gli altri film da vedere stasera in tv

Nella giornata della corsa folle allo shopping del Black Friday - che è stato rappresentato in tinte horror dal film Thanksgiving - e in cui in tv torna anche lo show Ciao Darwin, ecco una lista dei film da vedere stasera in tv per concludere la lunga settimana lavorativa.

Stasera in tv: quali film guardare?

Battleship

Diretto dal regista "action" Peter Berg e in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1, Battleship è un roboante film d'azione che è ispirato al famoso gioco da tavolo Battaglia Navale. Il tutto, però, ambientato in un mondo dove gli alieni vogliono prendere possesso della Terra e dove solo tre navi possono fermare il piano degli extraterrestri di distruggere l'umanità. Nel cast del film Rihanna, Liam Neeson e Alexander Skarsgard.

Mamma mia!

Alle 21.21 su La5 viene trasmesso il musical Mamma mia! che vede come protagonista Meryl Streep nei panni della protagonista dell'opera musicale ispirata alle canzoni degli ABBA. Nello specifico, la Streep interpreta Donna, proprietaria di un albergo su un'isola greca, che sta preparando il matrimonio della figlia Sophie (Amanda Seyfried). Ed è proprio la ragazza che invita sull'isola tre uomini (Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Firth), tutti e tre con alte probabilità di essere il suo vero padre. Tra addii al nubilato, vecchi ricordi e splendide canzoni, Donna e Sophie attraverseranno un weekend di fuoco.

Il pianista

Tra i film più apprezzati tra quelli che raccontano l'Olocausto, Il pianista racconta la storia vera di Wladyslaw Szpilman. Interpretato da Adrien Brody il film segue il pianista del titolo che deve fronteggiare l'occupazione della Polonia da parte dell'esercito nazista, la vita nel Ghetto di Varsavia e la fuga dai treni che conducevano ai campi di concentramento. Un soggetto, quello de Il pianista, che è molto caro anche al regista Roman Polanski, che da bambino fu costretto a scappare dalla Polonia e che a Auschwitz perse la madre. Appuntamento con la pellicola alle 21.15 su Iris.

Sette anni in Tibet

Tratto da una storia vera, Sette anni in Tibet racconta la storia di Heinrich Harrer, interpretato da Brad Pitt, un uomo che viene mandato all'Himalaya per scalarlo insieme al collega Peter Aufschnaiter (David Thewlis). La scalata risulta molto difficile e, soprattutto, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale porta all'arresto dei due scalatori, considerati dei nazisti. Dopo tre anni di prigionia, Harrer trova rifugio in Tibet, dove entrerà in contatto con il Dalai Lama, che cambierà per sempre la sua vita. Il film verrà trasmesso questa sera alle 21.10 su Rai Movie.