Da Polar Express a Miracolo sulla 34a Strada: i film di Natale in tv

Dopo il pranzo di Natale, la sera del 25 dicembre è forse il momento più adatto per godersi un bel film in tv, sfruttando l'ampissima offerta dei canali in chiaro del digitale terrestre, che proprio durante le Feste riempiono i loro palinsesti di titoli imperdibili. Ecco, allora, quali sono i film da non lasciarsi scappare stasera in tv.

Polar Express

Iniziamo con Polar Express, film diretto da Robert Zemeckis che rappresentò, all'uscita, una vera e propria rivoluzione, dal momento che si trattò del primo lungometraggio realizzato interamente con la computer grafica e la performance capture. Si tratta, dunque, di un film d'animazione fatto interamente al computer. La storia è quella di un bambino che, nella notte di Natale, proprio quando sta cominciando a non credere più a Babbo Natale, si trova a salire sul Polar Express, un treno che porta i bambini proprio nel cuore del Polo Nord, nel regno di Babbo Natale. A guida del treno c'è un capotreno (Tom Hanks) che detta alcune regole, sebbene il suo cuore sia molto più morbido di quanto potrebbe sembrare a prima vista. L'appuntamento è alle 14.05 su Italia 1.

Miracolo sulla 34a Strada

Remake di un film degli anni Quaranta e in onda questa sera alle 21.29 su Italia 1, Miraoclo sulla 34a strada parla di una bambina alle prese con un momento molto delicato all'interno della sua famiglia, la cui storia si intreccia con quella di un uomo assunto per fare da Babbo Natale nel centro commerciale della 34a Strada durante il periodo delle feste. La particolarità? L'uomo dichiara senza dubbio di essere il vero Babbo Natale e sebbene nessuno sia disposto a crederci - meno che mai i cinici proprietari del centro commerciale - pian piano la sua vera natura emergerà, portando a un lieto fine tutto zucchero e felicità.

Ladyhawke

Alle 21.30 su TV8, invece, va in onda un film romantico e fantasy diventato un cult negli anni Novanta: si tratta di Ladyhawke, lungometraggio girato in Italia e che ha reso Rocca Calascio famosa in tutto il mondo. La storia è quella di Philippe (Matthew Broderick), un ladruncolo riuscito a scappare dalle temutissime prigioni di Aguillon. Proprio questa sua capacità attira l'attenzione del Capitano Etienne Navarre (Rutger Hauer), che vuole tornare ad Aguillon per vendicarsi del Vescovo di Aguillon. Philippe scopre infatti che l'uomo è stato maledetto dal vescovo: costretto a trasformarsi in lupo ogni notte per non poter stare con la sua amata Isabeau (Michelle Pfeiffer), che di notte torna umana e di giorno è maledetta a trasformarsi in un falco. Scoperta la triste storia dei due amanti separati, Philippe farà tutto quello che è in suo potere per dare ai suoi nuovi amici il lieto fine che meritano.

Notting Hill

I consigli su cosa vedere stasera in tv continuano con un film che non ha di certo bisogno di presentazioni. Per gli spettatori più romantici, infatti, Rete 4 propone alle 21.21 Notting Hill, commedia romantica in cui Julia Roberts interpreta la diva di Hollywood Anna Scott che finisce con l'intrecciare una relazione sentimentale con un semplice libraio di Notting Hill (Hugh Grant). Ma possono due persone che provengono da due mondi tanto diversi trovare il proprio modo per essere per sempre felici e contenti?

Il signore degli anelli - Le due torri

Stasera in tv andrà in onda anche il secondo capitolo della saga de Il signore degli anelli: Le due torri. Il film prende il via da dove si interrompe il primo. Frodo e Sam si sono separati dal resto del gruppo dopo la morte di Boromir. Mentre la presa dell'anello si fa sempre più forte su Frodo, i due hobbit vengono seguiti a vista da Gollum, la creatura devastata dal potere oscuro dell'anello che spera di riappropriarsi del suo tesoro.

Intanto, mentre il destino di Gandalf si rivela, Aragorn e Legolas partono alla ricerca di alleati a Rohan, ma il re, Theoden, sembra sotto la presa del mago Saruman (). Il film va in onda alle 21.12 su 20 Mediaset.