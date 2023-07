Da Fabio De Luigi ai Ferragnez: ecco tutti i film e le serie tv in arrivo su Amazon Prime

Si è tenuta nel rinnovato Cinema Barberini di Roma la quarta edizione di Prime Video Presenta, l'evento in cui la piattaforma streaming di Amazon presenta a stampa e lavoratori del settore le maggiori novità in arrivo nel corso della prossima stagione. Sotto l'eccellente guida dell'attrice Debora Villa, sono stati presentati tutti i nuovi titoli che si andranno ad aggiungere ai prodotti di successo di Prime Video come The Ferragnez, Il signore degli Anelli - Gli anelli del potere e LOL - Chi ride è fuori.

Le serie tv e programmi in arrivo

Gigolò per caso

Composta da sei episodi, Gigolò per caso è una serie incentrata su un padre (Christian De Sica) e un figlio (Pietro Sermonti) che dopo anni di rapporti conflittuali si trovano a condividere lo stesso lavoro. Alfonso (Sermonti) non fa in tempo a scoprire che suo padre è malato che il genitore lo mette davanti a una scoperta inattesa e sconvolgente: il suo vero lavoro è sempre stato quello di fare il gigolò, un mestiere che gli ha permesso anche di ottenere discrete somme di denaro. Mentre è nel bel mezzo di una crisi matrimoniale con la moglie (Ambra Angiolini), con anche problemi finanziarsi da dover affrontare, Alfonso decide di rivoluzionare la sua vita e intraprendere la stessa carriera del padre, ereditandone le clienti. Il cast di Gigolò per caso, oltre ai due protagonisti, è ricco di professionisti, tra cui Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele.

Antonia

Nata da un'idea di Chiara Martegiani, che è anche l'attrice protagonista, Antonia è una dramedy composta sempre da sei episodi che racconta il difficile percorso umano fatto da una ragazza di trent'anni che attraversa una sorta di crisi esistenziale, dove perde tutti i punti di riferimento e scopre anche di avere l'endometriosi, malattia femminile che solo negli ultimi anni ha trovato posto nelle conversazioni pubbliche, senza più essere percepita come una sorta di tabù. Nel cast di questa serie anche Valerio Mastandrea, che ricopre anche il ruolo di supervisore. Antonia è scritta da Elisa Casseri e Carlotta Corradi, insieme alla stessa Martegiani. La fregia è di Chiara Malta.

No Activity - Niente da segnalare

Tra i titoli seriali più interessanti presentati alla quarta edizione di Prime Video Presenta c'è senza dubbio No Activity - Niente da segnalare. La storia ruota intorno a due criminali (Rocco Papaleo e Fabio Balsamo dei The Jackal) che sono in attesa di un carico di droga, mentre due poliziotti (Alessandro Tiberi e un inedito Luca Zingaretti in chiave comica) sono in macchina, in attesa di far partire l'arresto a carico dei due criminali. L'operazione della polizia è seguita anche da due operatrici in caserma (Carla Signoris e Emanuela Fanelli), pronte a mandare i rinforzi qualora fosse necessario. Una serie che si preannuncia come un racconto ambientato nel corso di una sola notte, dove non mancheranno le guest star, tra cui Maccio Capatonda, Francesco Pannofino, Lorella Cuccarini e Diego Abatantuomo. La serie è diretta da Valerio Vestoso.

Amazing - Fabio De Luigi

Per quanto riguarda i prodotti d'intrattenimento, senza dubbio il titolo di punta è Amazing - Fabio De Luigi. Lo show, a metà strada tra una serie scripted e un reality d'improvvisazione, vede Fabio De Luigi recarsi in un vero hotel di Roma per ricevere un importante premio che coronerà la sua carriera. Tuttavia, prima di arrivare a ritirare il premio, De Luigi si troverà invischiato in una serie di scherzi fatti ai suoi danni da amici e guest star, tra cui Virginia Raffaele, Marco Mengoni e la Gialappa's Band.

I grandi ritorni

Oltre alle grandi novità seriale, Prime Video si prepara anche al ritorno di grandi titoli. Torna Fabrizio Bentivoglio nella seconda stagione della serie Monterossi, che dorebbe arrivare entro la fine dell'anno. Per i più piccoli, tornano anche i Me contro Te, con la seconda stagione di Me Contro Te: La famiglia reale. Anche questa serie arriverà in esclusiva su Prime Video entro il 2023. Anche Lillo Petrolo, ormai simbolo e ambassador di Prime torna con la seconda stagione di Sono Lillo, in cui il suo personaggio si mischia a quello del supereroe reso famoso da LOL - Chi ride è fuori, Posaman. Inoltre nel 2024 su Prime Video arriverà sia lo spinoff italiano di Citadel, Citadel - Diana, che vede come protagonista Matilda De Angelis, sia la serie tratta dalla saga cinematografica Sul più bello. In arrivo anche la seconda stagione di Prisma, la cui prima stagione ha avuto molto successo, tanto di pubblico quanto di critica.

Prime Video: i film da non perdere

Pensati sexy

È facile ricordare la sfilata fatta da Chiara Ferragni sul palco dell'Aniston durante l'ultimo Festival di Sanremo con la stola su cui era stato scritto "pensati libera". La sceneggiatura di Daniela Delle Foglie sembra andare oltre questo concetto, portando su Prime Video il film Pensati Sexy, diretto da Michela Andreozzi. Protagonista della vicenda è Maddalena (Diana Del Bufalo), una ragazza di trent'anni che non ha un bel rapporto col suo corpo e non si sente abbastanza sexy. Dopo l'ennesimo appuntamento andato male, la ragazza decide di imparare l'autostima con una mentore d'eccezione: la pornostar Valentina Nappi. Nel cast del film anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro e Fabrizio Colica.

Il migliore dei mondi

Il migliore dei mondi è l'attesissimo film ideato, interpretato e diretto da Marcello Macchia, che tutti conoscono con il suo nome d'arte, Maccio Capatonda. Diretto insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana, Il migliore dei mondi racconta la storia di un uomo qualunque che, immerso nel progresso tecnologico del ventunesimo secolo, si trova invece catapultato in un viaggio in una realtà alternativa dove la tecnologia non si è mai evoluta dagli anni Novanta. Nel cast del film anche Pietro Sermonti e Martina Gatti. L'uscita su Prime Video è attesa per il 2023.

Elf me

A dicembre, su Prime Video, arriva Elf Me, pellicola natalizia che si pone l'obiettivo di competere con le produzioni a tema provenienti dagli Stati Uniti. Il protagonista è Trip (Lillo Petrolo), un elfo di Babbo Natale un po' sui generis, che si trova invischiato nella vita del piccolo Elia (Federico Ielapi), un bambino perseguitato dai bulli e che è preoccupato per il negozio di giocattoli di sua madre (Anna Foglietta). In questo scenario subentra anche un imprenditore senza cuore (interpretato da Claudio Santamaria) che rischia di distruggere la magia del natale. Nel cast del film diretto da YouNuts! anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti.