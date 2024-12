Quali sono gli attori più pagati del 2024?

Ascolta ora 00:00 00:00

Come è noto, la fine dell'anno è soprattutto un periodo di bilanci, anche e soprattutto economici. E le grandi star di Hollywood non fanno eccezione: anche nel loro caso, dicembre è un mese in cui si fanno i conti per capire l'ammontare del guadagno annuale. Online, infatti, sono emersi i dati sugli attori più pagati del 2024 e la classifica potrebbe contenere delle piccole sorprese. Sarebbe infatti lecito aspettarsi che, al primo posto della lista degli attori più pagati, ci sia un qualche divo di Hollywood, uno di quelli che riempie i giornali e le testate digitali, che sia andato virale a livello globale. Invece, l'attore più pagato del 2024 secondo i dati annuali rilasciati da Forbes India, è l'attore Adam Sandler, da noi conosciuto soprattutto per film come Mia moglie per finta, Murder Mystery, che si ferma a un guadagno di 73 milioni di dollari. Guadagno che viene sia dalle sue produzioni su Netflix - come, appunto, il secondo capitolo di Murder Mystery, dove recita al fianco dell'amica Jennifer Aniston - sia dal suo tour di stand-up comedy che lo ha portato in giro per tutti gli Stati Uniti d'America, confermandolo come uno dei mattatori più amati d'America (e non solo). Al secondo posto della classifica degli attori più pagati di Hollywood c'è Margot Robbie, che ha conosciuto un vero e proprio boom lo scorso anno grazie al film Barbie. Proprio il lungometraggio - di cui l'attrice è anche produttrice - è stato il motivo principale del guadagno di Robbie, che si attesta intorno ai 59 milioni di dollari. Con la sua casa di produzione, inoltre, Robbie ha prodotto anche il controverso e chiacchierato Saltburn, che ha cooperato a portare denaro in cassa. Solo al terzo posto troviamo una grande star di Hollywood: si tratta di Tom Cruise, che ha un guadagno di 45 milioni di dollari, grazie soprattutto al nuovo capitolo di Mission Impossibile. Grazie alla sua fama, alla sua volontà di non ingannare il pubblico facendo da sé i propri stunt, Tom Cruise continua ad essere una delle star di Hollywood più seguite. A seguire, entrambi con 43 milioni di guadagno, ci sono Ryan Gosling e Matt Damon, il primo grazie alla partecipazione al già citato Barbie ma anche al recente The Fall Guy. Il secondo, invece, ha guadagnato molto grazie al suo ruolo di produttore al fianco dell'amico Ben Affleck, con il quale vorrebbe cambiare ciò che non funziona nell'industria cinematografica. Subito dopo, con 42 milioni di dollari incassati, troviamo Jennifer Aniston, che entra nella classifica grazie alla sua partecipazione al film Netflix Murder Mystery 2 ma, soprattutto, grazie alla serie tv targata Apple che la vede protagonista assoluta insieme a Reese Whiterspoon, The Morning Show. Con 41 milioni di guadagno, troviamo al settimo e all'ottavo posto Leonardo DiCaprio e Jason Statham. Al nono posto, invece, c'è il già citato Ben Affleck, che ha guadagnato 38 milioni di dollari con la sua casa di produzione. A chiudere la classifica degli attori più pagati del 2024 c'è Denzel Washington, che si ferma a "soli" 29 milioni di dollari.

Una cifra che, l'anno prossimo, è destinata a salire grazie al successo che sta avendo in questo periodo Il gladiatore II, pellicola per cui Washington potrebbe anche ottenere una nomination come miglior attore non protagonista ai prossimi Premi Oscar.