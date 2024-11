Quelle canne al vento di Scamarcio e Fagnani

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso sappiamo che anche Riccardo Scamarcio le ha provate tutte. Non nel senso delle sue conquiste (che sostantivo idiota!) amorose ma di droghe. Eccetto l’eroina per il resto non si è fatto mancare nulla ma ha precisato che tutto questo bel repertorio non lo ha portato alla dipendenza. Bravo, ben detto, così su Rai, a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani che non ha fatto un plissè, anzi tra una sganasciata e l’altra, secondo usi e costumi di chi si ritiene ed è inattaccabile in quanto donna e di appartenenza (Berlinguer-Gruber-Merlino-Fagnani appunto), l’intervista è proseguita in allegria sciolta. Massì, fatevi le canne, provate anche altre sostanze tanto, come ha spiegato il ribelle attore pugliese, l’importante è non esserne dipendente, dunque liberi, liberi di riderci su, di annunciarlo a telecamere accese.

Un bell’applauso, a seguire, la pubblicità. A questo punto, proporrei di mandare di nuovo in onda l’opera del premio Nobel: Canne al vento. Qualunque riferimento a Belve è puramente casuale.