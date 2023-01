Razzie Awards, tutte le nomination sul peggio della stagione cinematografica

Martedì ventiquattro gennaio verranno rese note le nomination per i prossimi Premi Oscar: come da tradizione, il giorno antecedente vengono diffuse le candidature per i Razzie Awards, i premi che celebrano il peggio della stagione cinematografica appena conclusa. Fondati nel 1981 da John J.B. Wilson con il nome di Golden Raspberry Awards (etichetta che può essere tradutta come "premi lampone d'oro") i Razzie Awards all'inizio venivano percepiti come semplice parodia degli Oscar, ma nel corso degli anni si sono ritagliati un posto di rilievo nella stagione dei premi. Non che questo abbia minato il tono sardonico tanto delle nomination quanto della cerimonia. Basta, ad esempio, leggere i nominati per la categoria "peggior coppia sullo schermo", per comprendere quanto i Razzie Awards siano ancora legati al sarcasmo. Soprattutto, i Razzie Awards hanno anche il merito di mostrare le contraddizioni interne al mondo di Hollywood, che spesso premia pellicole e interpreti che sono candidati anche come gli esempi peggiori della settima arte.

Come premio è stato scelto il lampone perché in ambito anglosassone il lampone era il frutto che si lanciava tradizionalmente contro il palco quando il pubblico voleva mostrare il proprio scontento. È, insomma, il corrispettivo delle uova e dei pomodori per l'Italia. A guidare le nomination per i Razzie c'è Blonde, il film di Andrew Dominik presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si prende ben otto nomination, tra cui quella per il peggior film, ma non quello per la peggiore attrice. Ana De Armas, che interpreta Marilyn Monroe sul grande schermo, può continuare la sua corsa ai Premi Oscar senza nessuna onta sul curriculum. Sin dalla sua uscita, Blonde è stato un film capace di spaccare la critica: le accuse di maschilismo, posizioni problematiche riguardo aborto e violenza sessuale, più un certo autocompiacimento da parte del regista, hanno portato il pubblico a non apprezzare particolarmente la pellicola. Quindi la sua presenza tra le nomination dei Razzie non si può considerare un colpo di scena. Sorprende però vedere tra i peggiori attori anche un grande mestierante come Tom Hanks, personaggio positivo sempre molto amato in quel di Hollywood. Molte nomination anche per Morbius, film della Marvel con protagonista Jared Leto, che è stato stroncato dalla critica internazionale e mal accolto anche da parte del pubblico.

Tutte le nomination ai Razzie Awards

Peggior Film

Blonde

Pinocchio, live action della Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior attore protagonista

Machine Gun Kelly (Good Mourning)

Pete Davidson - doppiaggio (Sansone)

Tom Hanks (live action Pinocchio)

Jared Leto (Morbius)

Sylvester Stallone (Samaritan)

Peggior attrice protagonista

Ryan Kiera Armstrong (Firestarter)

Bryce Dallas Howard (Jurassic World - Il Dominio)

Diane Keaton (Mack & Rita)

Kaya Scodelario (The King’s Daughter)

Alicia Silverstone (Sharks - Incubo dagli abissi)

Peggior attore non protagonista

Pete Davidson (Good Mourning)

Tom Hanks (Elvis)

Xavier Samuel (Blonde)

Mod Sun (Good Mourning)

Evan Williams (Blonde)

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona (Morbius)

Lorraine Bracco - doppiaggio (Pinocchio)

Penelope Cruz (Secret Team 355)

Bingbing Fan (Secret Team 355 e The King's Daughter)

Mira Sorvino (Lamborghini - The Man Behind the Legend)

Peggior coppia sullo schermo

Machine Gun Kelly & Mod Sun (Good Mourning)

I due "veri" personaggi nella scena nella "fittizia" camera da letto della Casa Bianca (Blonde)

Tom Hanks e la sua faccia piena di protesi di lattice (Elvis)

Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne (Blonde)

I due sequel di 365 giorni (rilasciati entrambi nel 2022)

Peggior remake\rip-off\sequel

Blonde

Entrambi i sequel di 365 giorni: 365 giorni - Adesso e Altri 365 giorni

Pinocchio, live action della Disney

Firestarter

Jurassic World - Il Dominio

Peggior regista

Judd Apatow (Nella Bolla)

Machine Gun Kelly & Mod Sun (Good Mourning)

Andrew Dominik (Blonde)

Daniel Espinosa (Morbius)

Robert Zemeckis (Pinocchio-Live Action )

Peggior sceneggiatura

Blonde - Adattato da Andrew Dominik, dal romanzo di Joyce Carol Oates

Pinocchio - Sceneggiatura di Robert Zemeckis & Chris Weitz (non autorizzati dalla "proprietà" di Carlo Collodi)

Good Mourning - "Scritto" da Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World - Il dominio - Sceneggiatura di Emily Carmichael, Colin Treverrow & Derek Connolly

Morbius - Sceneggiatura e adattamento per lo schermo di Matt Sazama & Burk Sharpless