Il record di "Backrooms"

Si è appena chiuso un mese da record con quasi 60 milioni di euro entrati nelle casse degli esercenti, ovvero l'86% in più rispetto a maggio 2025: un piccolo miracolo economico. Il dato pesa ancora di più perché arriva dopo un fine settimana in calo rispetto a quello precedente, complice anche il lungo ponte che ha spostato molti italiani verso le località di villeggiatura. L'eccezione è il fenomeno horror Backrooms (voto 6), che nel weekend ha totalizzato 1.526.893 euro, miglior opening di sempre per I Wonder Pictures (nella foto l'attore Chiwetel Ejiofor). Nato e amplificato dalla rete, il film ha richiamato in sala un pubblico molto giovane. Chiwetel Ejiofor interpreta Clark, proprietario di un negozio di mobili che si ritrova in una dimensione parallela fatta di stanze vuote, corridoi e spazi che sembrano moltiplicarsi all'infinito. Interessante trovare al quarto posto Kill Bill: The Whole Bloody Affair (voto 8), con 532.389 euro: il capolavoro di Tarantino torna in versione unica, senza tagli e con scene inedite. Debutta ottavo Tuner L'accordatore (voto 6), con 139.

107 euro, con Dustin Hoffman mentore di un ex bambino prodigio del pianoforte diventato accordatore, in un film che attraversa più generi. Solo nona, con 100.090 euro, Innamorarsi e altre pessime idee (voto 5), una «rom com» troppo prevedibile e senza veri guizzi. Chiude, al decimo, il doc musicale King Marracash, con 68.649 euro.