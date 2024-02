Il cast di Ritorno al futuro riunito dopo 39 anni: ecco cosa fanno oggi

Ritorno al futuro è uno di quei film che ormai non hanno più bisogno di presentazioni. Diretto da Robert Zemeckis e uscito per la prima volta in sala nell'ormai lontano 1985, Ritorno al futuro è il primo capitolo di una trilogia che miscela la commedia ai temi della fantascienza e, più in particolare, a quelli legati ai viaggi nel tempo. Per i pochi che ancora non lo conoscessero, il film cult degli anni Ottanta segue le vicende del giovane Marty (Michael J. Fox), che dopo aver assistito al brutale amico dell'amico Doc Brown (Christopher Lloyd), sale a bordo della Delorean costruita proprio dal defunto scienziato e viaggia nel tempo, risvegliandosi nel 1955. Qui la sua presenza quasi aliena rischia di modificare il flusso temporale, cambiando il futuro. Marty, infatti, diventa una sorta di "terzo incomodo" nella storia d'amore tra i genitori, George (Crispin Glover) e Lorraine (Lea Thompson). Sarà compito del ragazzo cercare di risanare lo squarcio da lui stesso creato, per evitare di cancellare il proprio futuro, mentre un giovane Doc lo aiuta a riparare la Delorean e a poter così tornare nel 1985.

Seguito da altri due capitoli (il secondo che gioca tra i viaggi nel futuro e nel passato e il terzo che, invece, è ambientato nel Far West), Ritorno al futuro è diventato uno di quei lungometraggi che sono riusciti a diventare un bagaglio culturale condiviso, un prodotto che ha saputo attraversare le generazioni e diventare riconoscibile, tanto che ci sono alcune battute che ancora oggi diciamo e che vengono proprio dal film di Zemeckis, come l'esclamazione "Grande Giove!" E, proprio per questa sua capacità di essere un fenomeno di massa e un evento culturale, Ritorno al futuro ha fatto sì che il pubblico sviluppasse anche un forte sentimento di affetto per i protagonisti della saga, al punto che ogni reunion dei protagonisti viene accolta con grande favore, perché tutti sono interessati a scoprire cosa fanno oggi i protagonisti del film. Proprio in queste ore, l'attore Christopher Lloyd ha pubblicato sui suoi account social una foto che lo ritrae al fianco dei suoi co-protagonisti. Al suo fianco ci sono infatti Lea Thompson, Michael J. Fox (che per molto tempo è stato lontano dalle scene a causa del suo Parkinson) e Tom Wilson, l'interprete di Biff, il villain dei primi due film, il bullo rozzo e violento dalle cui grinfie George salva Lorraine la sera del ballo. Il post di Christopher Lloyd è accompagnato dalla didascalia che recita: "Anyone have the time?"