Revenant con DiCaprio o Tarzan con Margot Robbie: cosa guardare stasera in tv

Quali sono i film da vedere questa sera in televisione? I palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre per questa domenica sera offrono titoti abbastanza variegati, dai film più prettamente d'azione a quelli d'autore, che sono stati capaci di portarsi a casa anche numerosi premi. Ecco, allora, quali sono i titoli da non perdere in prima serata sui canali principali delle vostre televisioni.

Cosa guardare stasera in tv?

The legend of Tarzan

Il primo film che vi consigliamo tra quelli disponibili questa sera in televisione è quello disponibile alle 21.23 su Italia 1: The Legend of Tarzan. Uscito nel 2016 e, come è facilmente intuibile dal titolo, il lungometraggio è l'ennesima trasposizione della storia di Tarzan, l'uomo cresciuto tra le scimmie prima di innamorarsi e di tornare in mezzo alla società a cui appartiene. A interpretare il noto "saltatore di liane" c'è l'attore Alexander Skarsgard, conosciuto soprattutto per aver interpretato il vampiro Eric in True Blood e apparso recentemente anche nella serie di successo disponibile su Sky, Succession. A interpretare Jane, invece, c'è Margot Robbie. Diretto da David Yates, il film merita una visione per il suo tentativo di svecchiare e rivoluzionare un po' il personaggio di Tarzan stesso.

Revenant - Redivivo

Per quanto riguarda la quota "cinema d'autore", alle 21.20 su Cielo va in onda Revenant - Redivivo, pellicola firmata da Inarritu con cui Leonardo DiCaprio è finalmente riuscito a vincere un Premio Oscar, dopo essere stato per anni una sorta di meme vivente su quanto l'Academy ignorasse o snobbasse il suo lavoro. Nel film, DiCaprio interpreta un cacciatore che, nel 1823, viene assunto per guidare una spedizione nel North Dakota. La traversata, però, si rivela molto più difficile e tragica del previsto. Anche e soprattutto per la presenza di un mercenario (interpretato da uno straordinario Tom Hardy), che spingerà il protagonista a cercare vendetta.

Deepwater Horizon - Inferno di fuoco

Per gli amanti dei film d'azione e delle storie tratte da vicende realmente accadute, alle 21.14 su Iris va in onda Deepwater Horizon pellicola interpretata da Mark Wahlberg e basata sulla vera storia della piattaforma omonima che, il 20 aprile del 2010, esplose a circa 50 miglia (più o meno 80 chilometri) dalla costa della Louisiana. La tragedia portò alla morte di undici persone, creando un vero e proprio disastro ambientale, con la dispersione di 206 galloni (circa 780 litri) di petrolio in pieno oceano. Il disastro, che impiegò 85 giorni a "rientrare" portò anche a una delle multe più salate della storia degli Stati Uniti d'America. Il film, diretto da Peter Berg, racconta quella terribile giornata, fino all'esplosione e al tentativo di salvare quante più persone possibili. Nel cast del film anche Gina Rodriguez, conosciuta per la serie Jane The Virgin e attualmente nella top 10 di Netflix con il film Players.