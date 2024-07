Il ritorno di Robert Downey Jr (ma non per Iron Man) e Lady Gaga stonata: che succede a Hollywood

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dello spettacolo è, notoriamente, un mondo che non dorme mai. Specie in questi giorni in cui sta avendo luogo il Comic-Con di San Diego, la kermesse californiana che, ogni anno, richiama l'attenzione di milioni di spettatori sparsi in tutto il mondo e che regala grandissime anticipazioni. Ed è propro nella cornice del Comic-Con che è stato fatto l'annuncio che, più di tutti, ha sconvolto gli spettatori nelle ultime ore. La Marvel, infatti, nella figura di Kevin Feige ha annunciato che i fratelli Russo sarebbero tornarti alla regia di Avengers 5 e Avengers 6. Ricordiamo che l'ultimo capitolo di Avengers è uscito nel 2019 ed era Endgame.

Il ritorno di Robert Downey Jr.

La vera notizia, però, è che il quinto lungometraggio dedicato ai vendicatori è passato dall'essere intitolato Avengers: The Kang Dynasty all'avere il titolo di Avengers: Doomsday. Questo titolo ha svelato immediatamente quale sarà l'antagonista del film, quel Doctor Doom che, stando a quello che si legge sul The Hollywood Reporter, ha ispirato il Darth Vader di Star Wars. Tuttavia il vero colpo di scena è stato scoprire chi interpreterà Doom. Durante il panel dei Marvel Studios, il Doctor Doom ha fatto il suo ingresso sul palco, per poi togliersi la maschera e mostrare il volto di Robert Downey Jr. L'annuncio, in sala, è stato accolto con numerose grida di entusiasmo, ma sono molti i fan che non sono convinti della scelta, soprattutto perché l'attore ha già interpretato per il Marvel Cinematic Universe un personaggio tanto iconico come Tony Stark/Iron Man. Tuttavia, con l'intruduzione del multiverso, che è anche alla base del nuovo Deadpool & Wolverine, non sarà difficile rendere credibile questa scelta. Il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU ha anche colto di sorpresa la sua co-star Gwynet Paltrow e si potrebbe spiegare come un disperato tentativo della Marvel di riportare spettatori in sala, dopo i grandi flop degli ultimi anni.

I dettagli sulle nuove produzioni

Sempre durante il Comic-Con di San Diego, sono stati fatti degli annunci sulle nuove produzioni, sia su piccolo che su grande schermo. Per quanto riguarda il primo, ha sorpreso tutti scoprire che Michael C. Hall non ha nessuna intenzione di mettere un punto alla sua esperienza nei panni del serial killer Dexter. Dopo Dexter: Original Sin, infatti, arriverà anche Dexter: Resurrection, che verrà prodotta sempre da Showtime e che dovrebbe essere un sequel di Dexter: New Blood. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, l'annuncio di Captain America: Brave New World ha catturato l'attenzione del pubblico soprattutto perché durante il panel di riferimento ha fatto il suo ingresso Harrison Ford, che ha confermato la sua entrata nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Red Hulk. World of Reel, invece, ha annunciato che Tom Cruise e Henry Cavill sono entrati a far parte del cast di Broadsword, film bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrato su una missione di salvataggio di un capitano della Marina, unico superstite dell'equipaggio, che si trova in Francia, in territorio nemico. Al cast si è aggiunta anche l'attrice francese Marion Cotillard.

Lady Gaga stonata

Oltre al Comic-Con, un evento molto atteso dell'estate cinematografica è senza dubbio la Mostra del Cinema di Venezia, che ha svelato il suo programma la settimana scorsa e che ha attirato l'attenzione di molti appassionati di cinema per la presenza in Selezione Ufficiale del film Joker: Folie à deux, che vede Joaquin Phoenix tornare a indossare i panni del folle Arthur e l'introduzione di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Il film, cogliendo di sorpresa il pubblico, sarà un musical, perciò la musica avrà un ruolo importantissimo. Tuttavia, come si legge su Movieplayer, Lady Gaga interpreterà un personaggio che non è una cantante professionista, né una perfomer. Perciò la cantante ha deciso di ricalibrare la sua voce, come se stesse imparando a cantare di nuovo e proprio per questo ha avvisato i suoi fan che nel film ci saranno anche "note stonate".

Una vera e propria novità per Lady Gaga che non solo è una cantante molto tecnica, ma anche perché già in passato aveva avuto modo di recitare in un musical - A star is born, presentato sempre a Venezia -, dimostrando il suo valore artistico.