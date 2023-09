Rocky III, ecco come Stallone ha messo elementi autobiografici nel film

Uscito in sala nel 1982 e in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4, Rocky III è il terzo capitolo dedicato allo "stallone italiano", il boxeur interpretato da Sylvester Stallone, diventato poi anche il "modello" per la statua che ormai da anni è uno dei simboli e delle attrazioni della città di Philadelphia.

Rocky III, la trama

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ha ormai realizzato il suo sogno ed è diventato campione del mondo dei pesi massimi dopo aver sconfitto Apollo Creed (Carl Weathers). La vittoria ha portato con sè, però, anche un aspetto imprevedibile: la fama. Rocky, che un tempo era pronto ad appendere i guantoni al chiodo, si trova ora sulla bocca di tutti e il mondo dello spettacolo comincia a divorare pian piano tutto il suo universo. Di colpo Rocky Balboa non è più un pugile, ma una creatura plasmata dal business, che è più interessato allo star system che allo sport che lo ha salvato. Non sorprende, dunque, che quando si trova di nuovo a combattere sul ring, Rocky subisca una sconfitta umiliante, che lo spinge a rivedere le sue priorità e a ricordare perché amasse tanto la boxe. Grazie all'aiuto di Apollo, allora, Rocky riprenderà ad allenarsi con serietà e professionalità, per avere la rivincita su colui che lo ha sconfitto (Mr. T).

Gli aspetti autobiografici di Rocky III

Ogni film della saga cinematografica dedicata a Rocky Balboa viene spesso inserito nella lista delle pellicole da vedere per chi cerca storie ambientate nel mondo della boxe. Ed è indubbio che l'universo del pugilato, con il suo onore e le sue regole, sia il grande motore di questa saga, che è stata capace di salvare Stallone dalla bancarotta e dalla decisione di abbandonare per sempre il sogno di diventare attore. Ma forse non tutti gli spettatori si sono resi conto di come il personaggio di Rocky non sia altro che una "maschera" dietro la quale Stallone ha voluto nascondere alcuni aspetti autobiografici e momenti cardine della sua esistenza. Il primo Rocky, ad esempio, raccontava la storia di un uomo con un sogno, che però era in ristrettezze economiche, sull'orlo del fallimento, costretto ad accettare lavori che non voleva pur di avere qualche mezzo di sostentamento. Questo finché non arrivava la svolta inaspettata, quel momento unico e irripetibile capace di cambiare per sempre il corso di una vita. Ed è più o meno lo stesso percorso fatto da Stallone negli anni Settanta: un attore che non riusciva a sfondare, che per un po' dormì nella sua macchina, prima di essere costretto a venderla. Un interprete che aveva accettato un ruolo nell'industria del cinema erotico e che stava soppesando se valesse la pena vendere il proprio cane per fare un po' di soldi per comprarsi da mangiare, quando, all'improvviso, la sceneggiatura di Rocky lo tolse dalla strada, dalla fame e gli restituì il suo sogno e la sua ambizione.