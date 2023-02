Sabrina, sapevi che Humphrey Bogart non sopportava Audrey Hepburn?

Sabrina è ormai un cult della storia della cinema, la pellicola che è riuscita a lanciare una volta per tutte il mito di Audrey Hepburn, trasformandola in una stella di Hollywood che continua a brillare anche a trent'anni di distanza dalla morte. La pellicola, diretta da Billy Wilder, va in onda questa sera alle 23.05 su TwentySeven (canale 27).

Sabrina, la trama

Sabrina Fairchaild (Audrey Hepburn) è la figlia dell'autista della ricca famiglia famiglia Larrabee. Dalla sua casetta sopra i garage la ragazza guarda con desiderio alla dimora principale, immaginando di partecipare alle feste organizzate dalla famiglia. Il suo interesse è legato soprattutto al figlio più piccolo, David Larrabbee (William Holden), che ha la nomea di essere un Don Giovanni e del quale Sabrina si dice innamoratissima. Preoccupato per le conseguenze di questa infatuazione, suo padre (John Williams) decide di mandare a Parigi a studiare cucina. Nella Ville Lumiére la ragazza non impara solo l'arte culinaria, ma anche lo stile e la moda. Di ritorno a casa, Sabrina sembra un'altra persona, tanto da sedurre immediatamente David, che la invita alla festa organizzata dalla famiglia. Quella sera, però, David ha un buffo incidente con dei bicchieri di cristallo, che gli impedisce di incontrare la ragazza. Al suo posto va suo fratello Larry (Humphrey Bogart), che decide di sedurre e poi tradire la ragazza, di modo che David non rischi di mandare a monte un matrimonio combinato molto importante per la famiglia Larrabee.

Cosa è successo davvero tra Audrey Hepburn e Humphrey Bogart?

Una delle grandi qualità del cinema è quella di creare un immaginario collettivo che spesso finisce col trasformare la finzione diegetica con una realtà percepita. Nel caso di Sabrina, ad esempio, la storia d'amore tra i personaggi di Larry e Sabrina è una delle più famose e più amate dai cinefili, il che ha spinto gli spettatori a idealizzare anche i due attori, immaginandoli legati anche nella vita vera. Purtroppo, in realtà, le cose tra i due non andarono per il verso giusto e ci fu una certa antipatia da parte di Humphrey Bogart nei confronti della giovane attrice. Se, in William Holden, Audrey Hepburn trovò prima un amico e poi un amante, con l'altro co-protagonista le cose furono molto più difficili.