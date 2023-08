Scene di sesso censurate e accuse a Nolan: polemica su Oppenheimer

La mano della censura non risparmia neppure Oppenheimer. Il film di Christopher Nolan, al cinema dal 23 agosto, è diventato un caso in alcuni Paesi per via di una serie di scene ritenute troppo esplicite, volgari o addirittura offensive. È successo in India e in Pakistan, dove la pellicola è finita sul grande schermo il 21 luglio scorso in contemporanea agli Stati Uniti e un mese prima rispetto all'Italia. Beninteso, il film ha ricevuto il canonico R-Rating da parte dell'americana Motion Picture Association, dunque è stato vietato ai minorenni. Ma anche in Medio Oriente le produzioni sono intervenute per nascondere la nudità invece di tagliarla del tutto.

Nudità censurate

In una scena ad esempio l'attrice Florence Pugh, che interpreta Jean Tatlock, la moglie dello scienziato statunitense, è seduta completamente nuda sulla poltrona di un albergo, ma nella versione modificata approvata indossa un vestito nero aggiunto con l'aiuto della Cgi, la computer-grafica. Il Central Board of Film Certification (Cbfc), l'ente che certifica i film in India, ha dato a Oppenheimer il grado U/A soltanto due giorni prima dell'arrivo nelle sale, allungandone inoltre la durata di circa 20 secondi e rimuovendo dai sottotitoli le parolacce pronunciate dai personaggi.

Come segnala l'edizione statunitense dell'Hollywood Reporter, censure di questo tipo sono compromessi piuttosto comuni a cui le case produttrici sono disposte a scendere con i vari distributori nel mondo, ma nonostante questo il risultato è sembrato a dir poco forzato. Nel 2017 le trasmissioni iraniane coprirono le spalle di Charlize Theron durante la cerimonia dei premi Oscar.

I nazionalisti indiani contro Oppenheimer

In India, tuttavia, le polemiche sono proseguite a causa della scelta – dissacrante ma ad ogni modo artistica – del regista inglese di mostrare un rapporto sessuale tra Pugh e Cillian Murphy (Robert Oppenheimer) mentre la prima chiede al secondo di ripetere ad alta voce l'iconica frase " Sono diventato la morte, il distruttore dei mondi ", pronunciata realmente da Oppenheimer durante un'intervista alla Tv americana negli anni Sessanta. Quell'aforisma è tratto dal Bhagavad Gita, un'antica scrittura indù. Una rappresentazione giudicata irrispettosa perfino da Anurag Thakur, ministro del governo indiano, il quale ha chiesto al Cbfc di togliere la scena dal montaggio finale.