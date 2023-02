Si aggrava Bruce Willis: "Aggressivo e non riconosce la madre"

Starebbero peggiorando le condizioni di Bruce Willis, la celebre star di Hollywood a cui è stata diagnosticata la demenza fronto-temporale.

I sintomi della malattia, cominciati con una iniziale afasia, ossia un disturbo del linguaggio, starebbero progredendo, tanto da provocare una serie di problematiche avvertite anche dai familiari dell'attore, che vivono insieme a lui gli effetti della patologia.

Come sta l'attore adesso

In un'intervista concessa alla Bild, Wilfried Gliem, cugino della madre di Willis, Marlene, riporta dei dettagli dolorosi. Le condizioni dell'attore 67enne sarebbero tali che ormai non è più in grado di riconoscere neppure la madre. " Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora ", ha confessato il cugino di Willis.

Un'ulteriore conferma di ciò è arrivata anche dal quotidiano Marca, in cui una fonte vicino alla famiglia spiega, parlando dell'attore che, " le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni".

Difficoltà a ricordare le persone, anche gli affetti a lui più vicino. Nervosismo che sfocia nell'aggressività. Questo, dunque, sarebbe lo stato in cui purtroppo si trova adesso il grande attore divenuto celebre per la sua interpretazione di John McClane nella serie cinematografica Die Hard.

Il dramma della malattia

Il dramma per Bruce Willis e la sua famiglia è cominciato lo scorso 30 marzo 2022, quando all'attore è stata diagnosticata un'afasia che lo ha di fatto allontanato dai riflettori. I familiari della star, fra cui anche l'attrice Demi Moore, rimasta una sua grande amica dopo la rottura del matrimonio, avevano comunicato ai fan il ritiro di Willis dal set.

Inizialmente si era pensato a una pausa, poi, purtroppo, è arrivata la diagnosi di demenza fronto-temporale, una patologia spesso ereditaria che provoca la degenerazione del lobo frontale e a volte temporale del cervello. La malattia porta a disturbi della personalità, del linguaggio e del movimento, fino ad arrivare alla perdita progressiva delle capacità mentali.