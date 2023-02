"Soffre di demenza". Come sta Bruce Willis

I crescenti problemi di salute di Bruce Willis hanno ora un nome, anzi, una diagnosi: demenza fronto-temporale. Lo ha comunicato la famiglia dell'attore, che già nel marzo scorso aveva annunciato il ritiro di quest'ultimo dalle scene a motivo dell'afasia che lo aveva colpito e che gli impediva di recitare. Con il passare dei mesi le condizioni del popolare interprete, star di celebri film d'azione Trappola di cristallo e Unbreakable, sono progredite in peggio al punto che testimoni a lui vicini aveano parlato di un vero e proprio deterioramento.

Come sta Bruce Willis: il comunicato della famiglia

Adesso a fare chiarezza e a fornire una versione ufficiale sono tati proprio i famigliari dell'attore. " Come famiglia, volevamo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti per l'amore e la compassione che avete riversato per Bruce negli ultimi dieci mesi. La vostra generosità di spirito è stata travolgente e ve ne siamo immensamente grati ", si legge in un comunicato pubblicato nelle scorse ore. Il medesimo dispaccio svela poi a tutti la malattia diagnosticata all'interprete 67enne. " Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale (nota come Ftd) ".

I famigliari dell'attore hanno poi fatto riferimento alle grosse fatiche di comunicazione e cognitive sostenute in questo momento da Willis. " Sfortunatamente, le difficoltà con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara ", si legge nella nota divulgata sul sito web dell'Associazione per la degenerazione frontotemporale.

Cos'è la demenza fronto-temporale

La demenza fronto-temporale è una malattia che colpisce principalmente la parte frontale e laterale del cervello e causa anormalità del comportamento, della personalità, del linguaggio e del movimento. Tra le sue conseguenze, la perdita progressiva delle capacità mentali. Come si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, non ci sono cure per la demenza fronto-temporale. Sono tuttavia disponibili trattamenti che aiutano a controllare i disturbi (sintomi) anche per lunghi periodi. La rapidità di aggravamento della demenza fronto-temporale varia da persona a persona ed è molto difficile da prevedere. Con il progredire della malattia alcune persone divengono socialmente isolate, rifiutano la compagnia degli altri, oppure si comportano in maniera scontrosa.