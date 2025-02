Solo quarta la Kidman hot

Ascolta ora 00:00 00:00

Fine settimana quasi da dimenticare quello del grande schermo. Con paragoni decisamente negativi rispetto a sette giorni fa (addirittura un -20%) e a uguale week-end dello scorso anno (quasi -7%). Non hanno inciso le nuove uscite, al punto che il podio è composto ancora dai soliti noti: 10 giorni con i suoi, A complete Unknown, Io sono la fine del mondo. Bisogna scendere in quarta posizione, infatti, per trovare il migliore tra i debuttanti, ovvero il pessimo thriller erotico Babygirl, che spicca per superficialità, con la Kidman in versione 50 sfumature (foto) e che è partito con 588.342 euro. Tutto sommato discreto l'esordio del cartone animato Dog Man, quinto, in Italia, con 571.127 euro, ma, soprattutto, primo negli Usa con 36 milioni di dollari, precedendo quel thriller Sci-Ffi, Companion, che, da noi, ha esordito, invece, solo undicesimo, con 239.917 euro. Entra nella top ten anche il drammatico Itaca Il Ritorno, di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, liberamente ispirato all'Odissea, che ha debuttato settimo, con 352.479.

Profumo di Oscar (ha ricevuto tre nomination, tra cui Miglior Film), invece, in decima posizione (ma speriamo nel passaparola), dove si è collocato il meraviglioso Io sono ancora aui, con 281.862 euro, storia vera dell'omicidio del deputato Rubens Paiva, fatto sparire dalla dittatura militare brasiliana, nel 1971.