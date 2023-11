Stasera in tv, 4 consigli sui film da vedere

Questa domenica i palinsesti televisivi offrono alcuni titoli davvero interessanti per tutti gli appassionati della settima arte. Infatti stasera in tv è possibile vedere sia cult di registi importanti, sia pellicole che sono diventate iconiche col tempo. Ecco una lista dei principali lungometraggi in onda questa sera sui canali digitali.

Stasera in tv: cosa vedere?

Casinò

I consigli sui film stasera in tv si aprono con Casinò, film diretto da Martin Scorsese che va in onda questa sera alle 21.15 su Cielo. La storia segue Sam Rothstein detto Asso (Robert De Niro), fiore all'occhiello della famiglia criminale Gaggi, al quale viene affidato il compito di gestire il casinò Tangiers di Las Vegas che sotto la sua guida comincia a fare immediatamente grossi affari. Distratto dal suo amore per Ginger McKenna (Sharon Stone), Asso si troverà presto invischiato in un giro di illeciti e violenza che sembra non voler lasciare sopravvissuti.

The tourist

Per chi non ama andare a letto tardi, alle 19.20 su Rai Movie viene trasmesso The Tourist, pellicola che ha portato Angelina Jolie e Johnny Depp a Venezia. La trama prende il via quando Elise (Jolie) riceve una telefonata dal suo amante Alexander, un latitante ricercato dalla polizia, che la invita ad andare a Venezia e a scegliere qualcuno che gli somigli, di modo da depistare le forze dell'ordine. Sul treno per la città lagunare, Elise incontra Frank (Depp), un turista un po' ingenuo che subisce subito il fascino della donna. E sarà proprio questa la sua rovina, dal momento che la polizia crede che Frank sia il vero Alexander.

Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta

Alle 20.58 su Iris verrà trasmesso un film che di certo non ha bisogno di presentazioni:Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, primo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg e interpretata da Harrison Ford nei panni di un professore archeologo che si trova a vivere straordinarie avventure alla ricerca di tesori che si credevano perduti nei meandri della storia. In questo caso il professore è interessato a recuperare la mitologica Arca dell'Alleanza.

Harry Potter e la camera dei segreti

Infine vi segnaliamo che stasera in tv torna il secondo appuntamento dedicato alla maratona di Harry Potter. Alle 21.15 su Italia 1 viene trasmesso Harry Potter e la camera dei segreti, secondo capitolo della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling. In questo secondo film Harry Potter (Daniel Radcliffe) torna ad Hogwarts e ben presto si troverà al centro di un mistero: alcuni studenti vengono ritrovati pietrificati, i muri sembrano parlare e la leggenda della terribile camera dei segreti attira l'attenzione di chiunque si trovi nella scuola di magia e stregoneria.