Harry Potter, su Italia 1 torna la saga: ecco quando

Ci sono film che non smettono mai di irretire il pubblico né stancano quegli spettatori che, magari, li hanno già visti più e più volte. È senza dubbio il caso della saga di Harry Potter che, nonostante "l'età", continua ad essere accolta con grande entusiasmo ogni volta che viene annunciato un nuovo passaggio televisivo. Nonostante la Rowling sia stata accusata di transfobia, che ha spinto molti a boicottare la saga, ci sono ancora milioni di spettatori che aspettano con impazienza l'arrivo del maghetto dalla cicatrice a forma di saetta. Anche quest'anno i film tratti dall'omonima serie firmata da J.K. Rowling sono pronti a tornare in tv con una maratona settimanale che permetterà al pubblico di tornare nelle sale della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a combattere le forze del male rappresentate dall'oscuro Lord Voldemort.

Harry Potter: ecco quando la saga tornerà in tv

Mentre in rete si susseguono le notizie sulla serie tv che dovrebbe sancire una sorta di reboot della saga, Italia 1 ha reso nota la data di partenza della maratona di Harry Potter. Il primo appuntamento è per domenica 29 ottobre quando, in prima serata, verrà trasmesso Harry Potter e la pietra filosofale. In questo primo film il giovane Harry Potter (interpretato dall'ormai iconico Daniel Radcliffe) scopre per la prima volta non solo l'esistenza di un mondo magico, ma anche la vera causa dietro la morte dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo un anno oer mano del mago oscuro Lord Voldemort. All'alba del suo undicesimo compleanno, così, Harry scopre di essere famoso come "il bambino che è sopravvissuto" e riceve la lettera che lo convoca per l'inizio delle lezioni a Hogwarts, la famosa scuola di magia dove farà amicizia con la "babbana" Hermione (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint). Prima ancora di essere riuscito ad integrarsi perfettamente nella sua nuova vita, Harry e i suoi due nuovi migliori amici verranno coinvolti in un mistero che coinvolge una botola segreta e la famigerata pietra filosofale.

A partire da domenica prossima, dunque, ogni domenica sera il pubblico potrà tornare nel mondo di Hogwarts. La maratona, salvo cambiamenti del palinsesto dell'ultimo momento, dovrebbe concludersi domenica 17 dicembre con la messa in onda di Harry Potter e i doni della morte - Parte 2. Al momento non è ancora stato reso noto se, dopo la conclusione della saga, verranno trasmessi anche i tre film che fanno parte della saga - al momento abbandonata - di Animali Fantastici che è composta dai tre film Animali fantastici e dove trovarli, Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e l'ultimo Animali fantastici - I segreti di Silente.