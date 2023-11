I vampiri, la Jolie e Hannibal Lecter: cosa vedere in tv stasera

Mentre il palinsesto di Canale 5 propone un cambiamento, trasmettendo il Grande Fratello di mercoledì invece che di giovedì, gli altri canali propongono numerose opzioni per i film da vedere stasera in tv. Ecco allora una lista dei titoli principali che verranno trasmessi sui canali in chiaro del digitale terrestre.

Stasera in tv: cosa guardare

Killer Elite

Il primo film consigliato tra quelli disponibili stasera in tv è Killer Elite, che va in onda questa sera alle 21.25 su Italia 1. La trama ruota intorno a un mercenario (interpretato da Jason Statham) che, dopo un incarico dalle svolte inaspettate, ha deciso di cambiare mestiere e scendere a patti con la sua morale. Tuttavia, quando l'amico e collega Hunter (Robert De Niro) viene fatto prigioniero ed è in pericolo, il protagonista non può fare altro che tornare sui propri passi, mettendosi sul mirino di un criminale molto pericoloso (Clive Owen).

Coraggio... fatti ammazzare

Alle 21.14 su Iris, invece, va in onda Coraggio... fatti ammazzare, pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood che fa parte del ciclo di lungometraggi dedicati al personaggio dell'ispettore Callaghan e che includono Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo, Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan e Cielo di piombo, ispettore Callaghan. In questo quarto capitolo, l'ispettore viene chiamato a indagare su un caso di vendetta personale, in cui una donna vuole punire i criminali che stuprarono la sorella.

Breaking Dawn - Parte 1

Tra i film disponibili stasera in tv c'è anche il quarto capitolo della saga di Twilight. Alle 21.24 su La5, infatti, viene trasmesso Breaking Dawn - Parte 1, penultimo capitolo della saga dedicata all'amore tra l'umana Bella (Kristen Stewart) e il vampiro Edward (Robert Pattinson). In questo film Edward e Bella coronano finalmente il loro sogno di unirsi in matrimonio e ben presto la ragazza scopre di essere incinta. La gravidanza, però, sarà molto più difficile del previsto, ma Bella è pronta anche a rischiare la morte pur di far nascere sua figlia.

Quelli che mi vogliono morto

Dopo tanto tempo passato dietro la macchina da presa in qualità di regista, Angelina Jolie è tornata a dedicarsi soprattutto alla recitazione per poter stare vicino ai figli, dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt. Tra i progetti che l'hanno vista protagonista c'è Quelli che mi vogliono morto, che è in onda questa sera alle 21.20 su Rai 2. La storia è quella di un bambino di dodici anni che, per sfuggire a due criminali che vogliono eliminare l'unico testimone di un crimine, si avventura nel bosco, proprio quando divampa un brutale e pericolosissimo incendio. A proteggerlo ci penserà Hannah Faber (Jolie), guardia forestale che è anche alle prese con i problemi della sua vita privata e del suo rapporto con un collega (Jon Bernthal).

Hannibal Lecter - Le origini del male

Appuntamento alle 21.21 su Rai 4 per l'ultimo consiglio sui film da vedere stasera in tv. Viene infatti trasmesso Hannibal Lecter - Le origini del male, pellicola che svela la nascita di uno dei serial killer più famosi della storia del cinema e presentato per la prima volta nel film Il silenzio degli innocenti. A interpretare il giovane omicida con pulsioni da cannibale è l'attore francese Gaspard Ulliel, morto nel 2022 dopo un incidente sciistico.