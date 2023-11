Stasera in tv: i consigli sui film da vedere questa sera

Quali sono i film da non perdere stasera in tv? Ecco una guida ai principali lungometraggi che verranno trasmessi in chiaro questa sera sui principali canali del digitale terrestre.

Stasera in tv: i titoli da non perdere

L'appartamento

Tra i primi titoli da consigliare tra quelli disponibili stasera in tv c'è L'appartamento alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Billy Wilder, regista di alcune commedie americane che hanno fatto scuola come Sabrina, L'appartamento racconta la storia d'amore tra Bud (Jack Lemmon) e Fran (Shirley McLaine), lui impiegato in una compagnia assicurativa che affitta il suo appartamento come nido d'amore e lei amante del capo di Bud.

Il diavolo veste Prada

Appuntamento molto amato dagli spettatori è quello di Canale 5 con Il diavolo veste Prada che viene trasmesso stasera alle 21.30. Sono ormai in pochi a non conoscere la storia di Andy (Anne Hathaway), un'aspirante giornalista che si trova a lavorare come segretaria in una redazione di moda, alle dipendente della terribile Miranda (Meryl Streep). Nel cast del film anche Stanley Tucci ed Emily Blunt.

Eclipse

Alle 21.10 su La5 viene invece trasmesso Eclipse, terzo capitolo della saga di Twilight, nata dalla penna di Stephenie Meyer e interpretata da Kristen Stewart e Robert Pattinson. La prima interpreta la timida e goffa Bella Swan, sempre più invischiata nel mondo dei Cullen, la famiglia di vampiri di cui fa parte Edward. In questo terzo capitolo, mentre la ragazza cerca di far chiarezza anche sui sentimenti che prova per il licantropo Jacob, una minaccia terribile rischia di distruggere tutto quello che Bella ed Edward hanno costruito.

Shrek e vissero felici e contenti

Per chi stasera in tv fosse alla ricerca di un film d'animazione leggero e divertente alle 21.10 su TwentySeven va in onda Shrek e vissero felici e contenti. Si tratta del quarto capitolo della saga dedicata all'orco di casa Dreamworks, in cui Shrek si trova catapultato in una realtà à la La vita è meravigliosa, vedendo coi propri occhi come sarebbe un mondo nel quale lui non esiste.

Die Hard - Un buon giorno per morire

Alle 21.10 su Italia 1 va invece in onda un lungometraggio imperdibile per tutti gli amanti del cinema action. Si tratta del film Die Hard - Un buon giorno per morire, ultimo capitolo della saga dedicata al personaggio di John McLane, detective della polizia di New York interpretato da Bruce Willis, che in questo capitolo si reca a Mosca per cercare di ricostruire almeno la parvenza di un rapporto con il figlio (Jai Courtney).

Il silenzio degli innocenti

Chiudiamo i consigli sui film disponibili stasera in tv con un lungometraggio diventato un classico, Il silenzio degli innocenti. La storia ruota intorno a un'agente del FBI (Jodie Foster) che, per cercare di fermare un serial killer, è costretta a chiedere l'aiuto di un altro criminale, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). L'appuntamento è alle 21.20 su Rai 4.