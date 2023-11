Da Pio e Amedeo a JFK: cosa vedere questa sera in televisione

Non sapete cosa guardare questa sera sul piccolo schermo? Ecco allora una lista dei lungometraggio disponibili questa sera in televisione sui principali canali del digitale terrestre.

Stasera in tv: ecco i film da guardare

Belli ciao

Stasera in tv alle 21.41 su Canale 5 c'è la commedia Belli ciao, che vede come protagonista il duo comico formato da Pio e Amedeo. La storia ruota intorno a due amici che si sono allontanati con l'avvento dell'età adulta, quando hanno dovuto decidere il proprio futuro e la propria carriera. Pio prende la difficile decisione di andare a lavorare a Milano, con l'ambizione a diventare un colosso della finanza. Amedeo, invece, si impegna per dimostrare che anche al sud ci sono buone possibilità di successo. Anni dopo, quando il paese dei due si trova in difficoltà, Pio e Amedeo sono "costretti" a rivedersi e a collaborare per realizzare un progetto comune.

JFK - Un caso ancora aperto

Appuntamento invece alle 21.10 su Rai Movie con uno dei film più noti e acclamati del regista Oliver Stone, JFK - Un caso ancora aperto. La pellicola, che come protagonista vede Kevin Costner, vuole essere una riflessione e un'indagine su pellicola inerente l'omicidio del presidente Kennedy e i veri responsabili di quanto avvenuto a Dallas nel 1963. Il film di Oliver Stone ha sollevato un tale vespaio, all'uscita, da spingere il governo a diffondere documenti segreti.

12 soldiers

Isipirato a una storia vera post 11 settembre e in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4, 12 soldiers racconta la storia di dodici paramilitari che fanno parte delle linee della CIA che furono i primi dodici militari ad arruolarsi volontariamente per andare in Afghanistan dopo l'attacco dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Il plotone è guidato dal capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) che dovrà guidare i suoi uomini in un territorio ostile, dove gli americani non sono gli unici a voler combattere contro i telebani.

Jack reacher - La prova decisiva

Ultimo appuntamento con i film stasera in tv è quello che va in onda alle 21.25 sul canale Nove: Jack Reacher - La prova decisiva. La storia è quella di Jack Reacher, interpretato da Tom Cruise, un soldato che sembrava essere scomparso dai radar dopo il pensionamento anticipato e che invece riappare come dal nulla durante l'interrogatorio di un cecchino responsabile di aver ucciso cinque persone. Tuttavia l'uomo sembra innocente e sarà Jack Reacher, insieme all'avvocato Helen Rodin (Rosamund Pike), a cercare il vero responsabile della strage.