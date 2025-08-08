"The Help", "Memories" e gli altri film in tv stasera 8 agosto da non perdere: trama e cast

Il palinsesto dei canali in chiaro del digitale terrestre propone moltissimi film in tv in prima serata, che possono accontentare il palato di diversi spettatori: da chi cerca le grandi storie d'amore romantiche a coloro che invece preferiscono l'azione. I lungometraggi disponibili stasera in tv spaziano dai film drammatici italiani ai melodramma turchi, che sempre riescono ad attirare l'attenzione. Ecco allora quali sono i principali film in tv questa sera tra i quali scegliere per una serata all'insegna del buon cinema.

Quali film vedere stasera in tv? I titoli da non perdere

The Help

Tra i film in tv questa sera c'è The Help, in onda alle 21.30 su Rai 1. Tratto dal romanzo omonimo di Kathryn Stockett e ambientato negli Stati Uniti del sud di inizio anni Sessanta, The Help racconta la storia di Aibileen (Viola Davis), una cameriera che lavora per una famiglia di bianchi e si prende cura della figlia dei suoi "padroni". In una città dove la segregazione razziale è all'ordine del giorno, i soprusi dei domestici neri raggiunge livelli tali che la giovane Skeeter (Emma Stone) decide di raccogliere le testimonianze di cameriere e domestiche, anche nella speranza di scoprire cosa è successo alla sua tata, di cui sua madre (Allison Janney) non vuole svelare il destino. Aibileen, insieme alla migliore amica Minny (Octavia Spencer) decide di raccontare la sua storia, mentre Minny è costretta a trovare un altro lavoro presso una donna (Jessica Chastain), che le donne della comunità hanno scelto di evitare per volere della dispotica e crudele Hilly (Bryce Dallas Howard).

Memories

Alle 21.21, invece, su Canale 5 va in onda Memories, film turco che vede come protagonista la Neslihan Atagül conosciuta soprattutto per la serie turca Endless Love, in cui interpreta il personaggio di Nihan. La storia è quella di Özgür (Ekin Koç), un uomo che eredita una grande ricchezza che nulla può fare contro il suo carattere saccente e spocchioso. Tuttavia, alla morte del nonno, il protagonista diciottenne scopre che le sue ricchezze sono legate a una condizione molto specifica e dettagliata: tornare nel povero villaggio del nonno e vivere quasi in povertà, mentre cerca di ottenere il diploma. Nonostante tutti gli inganni che Özgür mette in atto per "dribblare" la volontà del nonno, alla fine si vede costretto a seguire il percorso indicato. E proprio nella scuola dove dovrà diplomarsi incontrerà Elif, la stessa bambina con cui aveva fatto amicizia quando entrambi erano molto piccoli.

Viaggi di nozze

Vero e proprio cult del cinema italiano, che non smette mai di registrare ascolti molto alti a ogni passaggio televisivo, Viaggi di nozze torna in tv stasera, con l'appuntamento fissato alle 21.31 su Rete 4. Si tratta di un lungometraggio che non ha bisogno di grandi presentazioni e che ha avuto il merito di confermare il talento di Carlo Verdone, sia come attore che come regista. Uscito nel 1995, il film è un'antologia che segue le vicende di tre coppie alle prese con le nozze e il successivo viaggio per la luna di miele. I tre "mariti" sono tutti interpretati da Carlo Verdone, mentre le tre mogli - Jessica, Valeriana e Fosca - hanno rispettivamente i volti di Claudia Gerini, Cinzia Mascoli e Veronica Pivetti.

Saturno contro

Diretto dal regista turco Ferzan Ozpetek, tra i film in tv di oggi c'è Saturno contro, che va in onda stasera alle 21.15 su La7. La trama segue un gruppo di quarantenni che, pur essendo immersi nella loro vita adulta, sembrano non aver raggiunto quella maturità necessaria ad affrontare una vita che non risparmia colpi mancini. Davide (Pierfrancesco Favino) è uno scrittore che ha deciso di aprire le porte di casa sua ai suoi vecchi amici, quasi nella speranza che ricreando il "gruppo" si possa in qualche modo ritrovare la proverbiale bussola che indichi la strada di seguire. Tra gli amici ci sono Antonio (Stefano Accorsi), che è sposato con Angelica (Margherita Buy), ma ha una relazione con Laura (Isabella Ferrari). Neval (Serra Yilmaz) è sposata con Roberto (Filippo Timi), che fa fatica a trovarsi a proprio agio con il gruppo di amici. C'è poi Sergio (Ennio Fantastichini), che è l'ex di Davide e che sembra un elemento di disturbo tra lo scrittore e il suo nuovo fidanzato, Lorenzo (Luca Argentero). Al gruppo si unisce anche Roberta (Ambra Angiolini), che è un'esperta di astrologia e sa benissimo che avere Saturno contro, nell'oroscopo, significa andare incontro a una serie di problemi, tragedie e ostacoli insormontabili.

The Tourist

L'ultimo film in tv che vi consigliamo di recuperare questa sera è The Tourist, in onda alle 21.20 su Rai 3. Protagonista della vicenda è Elise (Angelina Jolie), amante di Alexander Pearce, un uomo che è ricercato dal governo a causa di una grande evasione fiscale. Alexander al momento risulta scomparso dai radar, anche a causa di un intervento chirurgico che gli ha cambiato i connotati. Elise, che si trova a Parigi, riceve una lettera dall'amato che le chiede di dirigersi a Venezia e di scegliere un uomo che possa somigliargli come corporatura, di modo che la polizia pensi che si tratti proprio di Alexander.

La scelta di Elise ricade su Frank Tupelo (), un turista un po' goffo e ingenuo che perde la testa per Elise e decide di seguirla nelle sue avventure a Venezia, mentre l'ispettore John Acheson () comincia a seguirli. Nel cast del film ci sono anche