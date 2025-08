Serie tv turche, è boom di appassionati in Italia: quali sono i titoli più apprezzati

Un tempo c'erano le telenovelas argentine a tenere milioni di telespettatori incollati alla tv, oggi sono le serie turche ad appassionare il pubblico non solo del piccolo schermo ma anche delle piattaforme di streaming. Mediaset e Netflix si contendono il primato per le serie più viste di un catalogo, che raccoglie decine di titoli con protagonisti attori turchi diventati veri e propri idoli anche nel nostro paese. I dati auditel parlano chiaro: il pomeriggio di Canale 5 vola negli ascolti grazie a titoli come "Dorbidden Fruit" e "Io Sono Farah" e in streaming - su tutte le piattaforme - i prodotti turchi superano milioni di visualizzazioni ogni settimana. Ma quali sono i titoli più visti e apprezzati?

Le più amate su Mediaset Infinity

L'estate delle serie tv turche vede protagonisti tre titoli che stanno riscuotendo grande successo: "Forbidden Fruit", "Io Sono Farah" e "La Forza di una Donna". La prima serie è un dramma romantico ambientato nell'alta società di Istanbul, che segue la vita di due sorelle Yıldız (Eda Ece) e Zeynep (Sevda Erginci) tra intrighi, passioni e giochi di potere. La seconda, invece, vede protagonista una delle attrici turche più amate dal pubblico italiano, Demet Özdemir, che veste i panni della giovane iraniana Farah Erşadi che vive clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerimşah - affetto da una malattia rara - e finisce invischiata in una storia di omicidi e malavita. "La Forza di una Donna" è invece la storia di una madre sola che lotta per sopravvivere e proteggere i suoi figli, affrontando ingiustizie, povertà e verità dolorose. Tra le protagoniste della fiction c'è un volto noto al pubblico che ama il genere, quello dell''attrice Özge Özpirinçci già vista in "My little Girl" e "Love again".

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, però, si possono rivedere i grandi successi delle passate stagioni e tra i tanti titoli i più amati rimangono "Endless Love" (la prima serie turca a vincere un Emmy Award), "Tradimento" (dramma psicologico ispirato alla serie britannica Doctor Foster), "Terra Amara" (il dramma ambientato nella Turchia degli anni '70 in 4 stagioni - per un totale di 400 episodi e "Love is in the air", la storia d'amore tra la giovane universitaria Eda Yıldız (interpretata da Hande Erçel) e l'arrogante imprenditore Serkan Bolat (interpretato da Kerem Bürsin), che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico anche fuori dal set, visto che i due attori hanno avuto una relazione dopo la serie.

Le serie più apprezzate su Netflix

Sebbene la concorrenza sia spietata, con le serie sudamericane e coreane a farla da padrone, anche le serie turche traiano le visualizzazioni della piattaforma Netflix. Tra i titoli più visti c'è "Kubra", una serie thriller che esplora il rapporto tra religione e tecnologia con protagonista Gökhan, un giovane di Istanbul che riceve messaggi misteriosi da un account chiamato Kübra su un'app di messaggistica religiosa. Più datato, ma sempre tra i più visti, c'è "Love 101" il teen drama in otto episodi diretto da Ahmet Katiksiz ambientato in una scuola degli anni '90, dove un gruppo di adolescenti emarginati cerca di fare innamorare la loro insegnante preferita. Nella top 5 delle serie turche più amate c'è anche "Il Sarto", che ruota attorno al personaggio di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno, ma si trova a fare i conti con un mistero legato al padre.

Tra i titoli suggeriti dagli appassionati del genere turco ci sono anche "" (della sceneggiatrice sceneggiatrice di "Love 1001", Meric Acemi, che parla dello scontro tra Generazione X e Z) e, serie di avventure epiche che si svolge attorno alla figura di Hakan Demir (interpretato dall'attore Çağatay Ulusoy, che è anche nel cast di Kubra e Il Sarto) e di un antico ordine segreto di Istanbul.