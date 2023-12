Il curioso caso di Benjamin Button, Trappola di cristallo e gli altri film stasera in tv

L'inizio di una nuova settimana porta con sé l'arrivo di un palinsesto tutto nuovo, da scoprire. In particolar modo, alcune pellicole presenti stasera in tv aprono le danze ai lungometraggi tipicamente natalizi, che dunque preparano lo spettatore al clima del Natale, in attesa della Vigilia, anche se magari non sono film pensati appositamente per diventare il simbolo delle Feste.

Stasera in tv: cosa guardare?

Trappola di cristallo

Al pari di Una poltrona per due, Trappola di cristallo non è nato né è stato concepito per diventare un classico di Natale. Eppure il primo capitolo della saga di Die Hard, complice anche l'ambientazione durante la Vigilia di Natale, è diventato uno di quei film che molti vedono proprio durante il periodo natalizio. Nel film, in onda stasera in tv alle 21.26 su Italia 1, John McLane (Bruce Willis) si trova intrappolato in un grattacielo con l'intento di salvare la moglie (e non solo) dalle grinfie di un terribile malvivente, Hans Gruber (l'Alan Rickman di Harry Potter).

Il curioso caso di Benjamin Button

Tratto da un romanzo breve di Fitzgerald e ispirato parzialmente a fatti realmenti accaduti, Il curioso caso di Benjamin Button è il film che va in onda questa sera alle 21.11 su Iris. La storia è quella di Benjamin, un bambino nato già anziano e abbandonato dal padre sulla soglia di una casa di riposo. Qui Benjamin cresce al contrario: man mano che gli anni passano, infatti, l'anziano ringiovanisce. Nella casa di riposo Benjamin (Brad Pitt) scopre l'amore della famiglia e fa amicizia con la bella Daisy (Cate Blanchett), ma ben presto la cornice della sua dimora comincia ad andargli stretta e Benjamin si avventura per il mondo, passando attraverso guerre, disavventure e incontri, ma con l'amore per Daisy a guidare molte delle sue scelte.

Superman returns

Appuntamento invece alle 21.24 sul canale TwentySeven con Superman Returns, il film che rappresenta idealmente il sequel del Superman interpretato da Christopher Reeve, a cui questo film di Bryan Singer è dedicato. La pellicola prende il via quando Superman (Brandon Routh) decide di tornare sulla Terra, dopo aver cercato invano altri superstiti di Krypton. Il ritorno a Metropolis, però, lo pone davanti a numerosi cambiamenti: come il fatto che l'amata Lois Lane sia ora fidanzata con un altro o il fatto che la criminalità abbia raggiunto nuovi picchi inaspettati. Come se non bastasse, anche Lex Luthor (Kevin Spacey) è pronto a tornare in libertà e a vendicarsi per quelli che senza dubbio considera essere torti subiti ingiustamente.

The Illusionist

I consigli sui film da vedere stasera in tv si concludono con The Illusionist, film che ha avuto la sfortuna di uscire nello stesso periodo di The Prestige, venendo in qualche modo messo in ombra dal capolavoro di Cristopher Nolan. Comunque, il film in onda stasera alle 21.20 su Cielo racconta la storia di un illusionista (interpretato da Edward Norton) nella Vienna vittoriana che ritrova la sua amata (Jessica Biel), che ora è promessa sposa di Leopoldo (Rufus Sewell), il principe ereditario con una reputazione da femminicida.