Come tu mi vuoi, la trasformazione di Cristiana Capotondi per il film

Come tu mi vuoi è la commedia che segna il debutto alla regia del regista Volfango De Biasi, che utilizza il cliché del "brutto anatroccolo" per spingere a una riflessione sulla superficialità delle nuove generazioni e sul motto secondo il quale la vera bellezza è quella interiore. La pellicola va in onda questa sera alle 21.10 su La5.

Come tu mi vuoi, la trama

Giada (Cristiana Capotondi) è una ragazza con la testa sulle spalle: studiosa, lavoratrice instancabile, è anche un po' snob e si ritiene superiore alle altre persone che spendono del tempo ad apparire, invece che ad essere. Un'arroganza in parte giustificata dal fatto che Giada si vede passare avanti sempre ragazze più curate e meno vestite di lei, anche quando in ballo c'è il ruolo di assistente di un professore all'università. Riccardo (Nicolas Vaporidis) è invece un ragazzo viziato, che sembra non avere alcuna preoccupazione al mondo se non quella di fare festa insieme ai suoi amici, senza prendersi nessuna responsabilità e senza curarsi delle conseguenze delle sue azioni. Quando Giada si trova a dover dare ripetizioni a Riccardo non si aspetta minimamente che il ragazzo abbia fatto con gli amici una specie di scommessa sulla possibilità di avere delle ripetizioni gratis se riuscirà a portarsela a letto. Dopo aver fatto sesso, però, Giada si rende conto che Riccardo si vergogna di lei e per questo accetta l'aiuto di Fiamma (Giulia Steigerwalt), che trasforma il piccolo e brutto anattroccolo in una donna piena di fascino e carisma, davanti alla quale anche Riccardo fa cadere tutte le sue difese. Peccato che, per trasformarsi nella ragazza che Riccardo vuole, Giada sta in realtà tradendo e dimenticando se stessa.

La trasformazione di Cristiana Capotondi

Quando, nel 2007, Come tu mi vuoi è arrivato in sala, Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis avevano già lavorato insieme nel primo capitolo di Notte prima degli esami, uscito nel 2006. Per Volfango De Biasi questo significava avere a che fare sul set con due attori che avevano già dimostrato di avere una buona chimica e che, in quel preciso momento storico del cinema italiano, erano entrambi sulla cresta dell'onda. La vera sfida, dunque, non era tanto contare sulla capacità dei due attori di trovare una sintonia per fingersi innamoratissimi: la vera sfida di Come tu mi vuoi era far sì che il pubblico credesse alla trasformazione del personaggio di Giada e per far sì che questo accadesse era necessario che Cristiana Capotondi risultasse diversa nelle due parti del film: doveva essere credibile sia come la Giada un po' snob e un po' eccentrica ma bruttina, sia come la Giada della rinascita, quella fatta di serate e abiti succinti. E, allo stesso tempo, doveva essere credibile anche l'arco narrativo legato al personaggio: dalla scalata all'Olimpo della bellezza, fino al precipitare nella scoperta e nella consapevolezza che svendersi per un bel viso non sempre è la soluzione adatta ai problemi quotidiani.