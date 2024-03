Tutti i film in arrivo su Netflix e le altre piattaforme streaming

Quali sono i film da vedere assolutamente nel mese di marzo? Come avviene anche per le serie tv, le principali piattaforme streaming hanno reso noti i titoli delle nuove uscite di catalogo per quanto riguarda l'ambito cinematografico. Ecco allora quali sono i film da non lasciarsi scappare tra quelli che si aggiungeranno ai cataloghi dei servizi streaming on demand.

I film da non perdere

I film disponibili a marzo su Netflix

Spaceman

Nell'immaginario collettivo, Adam Sandler è un attore che si presta soprattutto ai film comici se non proprio demenziali. Negli ultimi anni, però, l'interprete ha dimostrato di avere un ventaglio molto più ampio e lo dimostra anche Spaceman, pellicola disponibile su Netflix a partire dal 1 marzo. La storia è quella di un astronauta che, mentre è immerso nella sua missione spaziale, comincia a domandarsi se sarà ancora un uomo sposato una volta tornato sulla Terra, anche a causa di un rapporto complicato con la moglie (Carey Mulligan). Nel frattempo, però, il protagonista conosce una misteriosa creatura aliena, che vive nella sua astronave, e che potrebbe essere la chiave di volta per comprendere dove l'uomo abbia sbagliato nella costruzione della propria esistenza.

Damsel

L'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, su Netflix arriva anche Damsel, pellicola molto attesa dai tanti fan di Stranger Things dal momento che l'interprete principale è proprio Millie Bobby Brown. Gli spettatori si troveranno catapultati in un mondo fantasy, dove una ragazza accetta di sposare un principe che sembra perfetto sotto ogni punto di vista. Purtroppo, però, la protagonista scoprirà troppo tardi che il vero scopo della famiglia reale è quella di offrirla in sacrificio, per tener fede a una vecchia maledizione. La protagonista, però, è molto più forte di quello che lei stessa crede e tra draghi, caverne sotterrane e sfide di ogni genere, troverà il modo per combattere per la propria sopravvivenza.

I nuovi film di Prime Video

Ricky Stanicky

Il 7 marzo su Prime Video arriva Ricky Stanicky, il nuo film diretto da Peter Farrelly, con un cast stellare. La storia è quella di tre amici d'infanzia che sono responsabili della creazione di Ricky Stanicky, una sorta di amico immaginario diventato un alibi da tirare fuori al momento opportuno quando non volevano prendersi responsabilità. Diventati adulti, Dean (Zac Efron), JT (Andrew Santino) e Wes (Jermaine Fowler) utilizzano ancora l'amico "invisibile" quando non vogliono prendersi le loro responsabilità. Quando, tuttavia, le rispettive compagne cominciano a nutrire dei sospetti e chiedono di conoscere questo fantomatico personaggio, i tre non hanno altra scelta se non "assumere" un attore fallito affinché interpreti proprio Ricky (John Cena)

Road House

Molto atteso per il mese di marzo è il film Road House, remake dell'omonimo lungometraggio con Patrick Swayze, che si aggiunge al catalogo di Prime Video a partire dal 21 marzo. La storia è quella di un ex lottatore UFC (interpretato da Jake Gyllenhaal), che accetta un lavoro come buttafuori in un locale - nello specifico, una road house - delle Florida Keys. Quello che doveva essere un semplice lavoro e un'esperienza tutto sommato tranquilla, per il protagonista si trasforma ben presto in qualcos'altro, perché spesso le apparenze ingannano e una semplice Road House può nascondere altre cose e altre "identità".

Le novità di Disney+

Madu

Il 29 marzo su Disney + arriva Madu, pellicola di formazione incentrata su un ragazzino nigeriano che, per seguire il sogno di diventare un ballerino classico professionista, sarà costretto ad abbandonare la sua casa e tutto quello che conosce per poter seguire i corsi di una delle scuole di danza più famose al mondo. A dodici anni appena, Anthony Madu si troverà dunque in un mondo vasto e cangiante, pieno di ostacoli, in cui il ragazzino non dovrà solo seguire il suo sogno, ma anche capire qual è il suo vero ruolo di appartenenza.

I film in prima visione di Sky

Un colpo di fortuna

Il 27 marzo su Sky arriva in prima visione Un colpo di fortuna, ultimo film diretto da Woody Allen e presentato in anteprima mondiale alla passata Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La storia è quella di una donna che, alle prese con un matrimonio apparentemente felice, incontra una vecchia conoscenza, un uomo che la affascina e le fa riscoprire cosa significhi davvero essere innamorata di qualcuno. Quando però lui scompare improvvisamente, senza lasciare traccia, la protagonista pensa di essere stata abbandonata e di essere stata una sciocca a farsi guidare dalle sue fantasie romantiche. Ma forse la verità è molto più oscura di quanto si potrebbe immaginare.

Ferrari

Presentato anch'esso durante l'80a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Ferrari è il film diretto da Michael Mann con l'ambizione di portare sul grande schermo il mito e la leggenda di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver. Del film si è discusso molto anche a causa delle dichiarazioni di Pierfrancesco Favino che ha lamentato una certa tendenza degli americani ad "appropriarsi" di personaggi italiani per poi snaturarli. Il film arriva su Sky a partire dal 15 marzo.