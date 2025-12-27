Tutti i film più attesi del 2026: dal ritorno degli Avengers al nuovo Cime Tempestose

Mentre il 2025 è pronto a volgere al termine, lo sguardo dei cinefili e degli appassionati di cinema è già rivolto al 2026 e alle tante uscite cinematografiche che arricchiranno i cartelloni delle sale sparse in tutta Italia. Mentre si sollevano sempre più spesso le voci preoccupate di chi da anni denuncia la salute moribonda dei cinema a causa delle tante piattaforme streaming on demand, nel 2026 ci sono moltissime pellicole che, potenzialmente, potrebbero avere il potere di portare grandi masse al cinema. Scopriamo allora quali sono i film più attesi del 2026.

Il ritorno degli Avengers

Per moltissimo tempo il Marvel Cinematic Universe è stato la gallina dalle proverbiali uova d'oro, quella capace di fare incassi da capogiro e diventare un vero e proprio fenomeno di massa, al punto da far scomodare anche Martin Scorsese sull'importanza dei cinecomics nella storia del cinema. Tuttavia, dopo Avengers: Endgame, qualcosa nell'incantesimo si è rotto. Si è trattato di una sorta di "fine di un'epoca", in cui gli spettatori hanno perso interesse per le storie degli "eredi" degli Avengers originali. Film come Madame Web o Captain Marvel sono stati dei veri e propri flop su tutta la linea, al punto da aver costretto i leader della Marvel a correre ai ripari: da una parte richiamando Robert Downey Jr. - vero motore trainante dell'operazione cinematografica - sia tornando alle origini. Ecco perché uno dei film più attesi del 2026 è proprio Avengers: Doomsday, che arriverà in sala il 18 dicembre. Robert Downey Jr. non sarà Iron Man, ma il cattivo Dottor Destino, che era stato introdotto nell'ultimo I fantastici quattro. Trentanovesimo film del MCU, Avenger: Doomsday vede anche il ritorno - già confermato - di Chris Evans nei panni di Capitan America. Sempre in ambito supereroistico, il 26 luglio al cinema arriva Spider-Man: Brand New Day, che vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker mentre cerca di affrontare i giorni difficili del college, non lasciandosi distrarre dal suo alter ego. Il film è molto atteso anche perché segnerà il debutto ufficiale in un film del MCU per Jon Bernthal e il suo Frank Castle.

I film più attesi degli autori più amati

Forse il film più atteso in assoluto e attorno al quale ruota una maggiore dose di curiosità è Odissea, la rivisitazione del poema omerico firmata da Christopher Nolan. In uscita il 16 luglio, il film vedrà Matt Damon vestire i panni di Ulisse che, dopo la vittoria nella guerra di Troia si imbarca per un viaggio in mare con l'unico scopo di ricongiungersi alla moglie Penelope (Anne Hathaway). Nel cast del film anche Zendaya, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson e Jon Bernthal.

Quasi a parimerito con il film di Nolan, Disclosure Day è senza dubbio in cima alla lista dei film più attesi del 2026. Si tratta, infatti, del nuovo film di Steven Spielberg, in cui il regista de Lo squalo torna a trattare uno dei temi che ama di più: gli alieni. Il film prende il via da una domanda alquanto elementare: cosa succederebbe se scoprissimo di non essere soli nell'universo e di non esserlo mai stati? Il film, dunque, segue le vicende di un gruppo di personaggi "scelti" che partecipa attivamente alla rivelazione sull'esistenza degli alieni. Nel cast troviamo Emily Blunt, Colin Firth, Josh O'Connor e Colman Domingo. L'appuntamento è per l'11 giugno.

Dopo l'ottimo riscontro di critica ottenuto dai precedenti film Una donna promettente e Saltburn, anche la regista Emerald Fennell si è ritagliata un posto nella lista dei registi da tenere sotto controllo. Il suo nuovo film, oltretutto, è già diventato viralissimo sui social e ha aperto non poche conversazioni online, tra difese e polemiche. La regista, infatti, porterà sullo schermo una nuova versione di Cime Tempestose, il capolavoro senza tempo di Emily Bronte. A interpretare Cathy e Heathcliff ci saranno Margot Robbie e Jacob Elordi. Proprio la scelta del cast ha fatto storcere il naso ad alcuni, che ritengono la coppia principale male assortita. Tuttavia il film ha ottenuto un'attenzione esagerata dopo l'uscita dei primi trailer, che sembravano mostrare una versione più spinta e provocatoria dell'opera originale. Tuttavia tutti hanno notato che il titolo del film - Cime tempestose - è messo all'interno delle virgolette perciò online sono partire numerose speculazioni su come questo film sia una trasposizione del romanzo senza esserlo davvero. Per vederlo bisognerà attendere il 12 febbraio.

Denis Villeneuve è un regista che, con gli anni, si è fatto molto amare dai cinefili e dunque non sorprende che nella lista dei film più attesi della stagione ci sia anche il suo Dune - Parte 3. Al momento la data di uscita è segnata al 18 dicembre, ma con la competizione aperta con Avengers potrebbe anche essere anticipata di qualche settimana. Secondo alcuni, il film che vede Timothée Chalamet tornare a indossare i panni del Paul Atreides nato dalla penna di Frank Herbert potrebbe essere inserito nella Selezione Ufficiale della 83a edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

I grandi ritorni

Il 2026 sarà anche l'anno in cui torneranno alcune delle storie più amate degli anni Duemila e non solo. In questo senso, sono due i film più attesi dell'anno. Il primo è senza dubbio Toy Story 5, in uscita il 17 giugno. La trama vede i giocattoli protagonisti alle prese con la piccola umana Bonnie che mette da parte i suoi vecchi giocattoli quando riceve un tablet di nome Lilypad, che non sembra avere buone intenzioni. Woody, Buzz e Jessie, insieme a tutti gli altri, dovranno fare di nuovo squadra comune per capire cosa sta succedendo davvero.

Il 29 aprile, invece, sarà la volta di Il diavolo veste Prada 2. A vent'anni dall'uscita del primo, iconico capitolo, Anne Hathaway e Meryl Streep sono pronte a riprendere i loro ruoli di Andy e Miranda, per portare il pubblico di nuovo nel dietro le quinte del mondo della moda e delle riviste che tentano di raccontarla. Oltre alle due protagoniste, il film segna il ritorno del regista David Frankel e delle co-star Emily Blunt e Stanley Tucci.

Concludiamo la lista dei film più attesi del 2026 con Hunger Games - L'alba sulla mietitura, pellicola tratta dall'ultimo romanzo di Suzanne Collins attraverso il quale il pubblico potrà tornare nell'immaginario paese di Panem e scendere di nuovo nell'arena degli Hunger Games. La trama seguirà la cinquantesima edizione degli Hunger Games e quindi si svolge ventiquattro anni prima degli eventi raccontati nel primo libro della saga.

Stavolta il tribuno del Distretto 12 chiamato a morire nell'arena è Haymitch Abernathy, colui che nel futuro diventare il mentore di Katniss. A interpretarlo ci sarà il giovanissimo Joseph Zada, mentre pare certo anche il ritorno di Josh Hutcherson e Jennifer Lawrence nei ruoli che hanno lanciato la loro carriera. In sala dal 19 novembre.