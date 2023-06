Thriller, horror, storie d'amore: tutti i film da vedere a giugno sulle piattaforme streaming

Proprio come i mesi che lo hanno preceduto, anche il mese di giugno si preannuncia un film ricco di film da vedere sulle principali piattaforme streaming on demand. Da Netflix a Disney+, il mondo del cinema si riversa sul piccolo schermo per offrire titoli vari e differenziati a un grande bacino d'utenza, dagli spettatori più giovani a quelli che invece vogliono sentire la carezza dell'adrenalina grazie a un film horror.

Tutti i film da vedere a giugno

Film su Netflix

Tyler Rake 2

Il 16 giugno su Netflix arriva il secondo capitolo di Tyler Rake, in cui Chris Hemsworth torna a interpretare il protagonista che dà il titolo al film. La pellicola segue le vicende del primo lungometraggio, con il mercenario di origine australiana alle prese con un'altra missione che potrebbe costargli la vita. Tyler Rake, infatti, è chiamato a salvare la vita alla famiglia di un boss georgiano senza scrupoli e pronto a tutto.

Dalla mia finestra: al di là del mare

Destinato a un pubblico femminile e soprattutto adolescente, il 23 giugno arriva Dalla mia finestra: al di là del mare, secondo capitolo della saga dedicata alla storia d'amore tra Raquel e l'affascinante Ares. In questo nuovo lungometraggio i due protagonisti dovranno fronteggiare le problematiche legate al dover vivere una relazione a distanza, dal momento che Ares è ormai uno studente di Stoccolma. La distanza, le vite differenti, così come le persone che hanno fatto irruzione nelle loro vite, metteranno a rischio la loro storia d'amore.

Il morso del coniglio

Il 28 giugno su Netflix arriva il film thriller/horror Il morso del coniglio. La protagonista è Sarah (interpretata dalla Sarah Snook di Succession), una donna in carriera esperta di fertilità che, da un giorno all'altro, è costretta a testimoniare i cambiamenti nel comportamento e nello sviluppo della figlia, che si fanno sempre più strani e inspiegabili. Mentre combatte con il proprio passato, Sarah si rende conto che, per la prima volta in vita sua, la scienza non può spiegare quello che sta accadendo.

Film su Prime Video

Medellin

Il 2 giugno su Prime Video arriva Medellin, il lungometraggio comedy che si muove nel mondo dei cartelli della droga con a capo Pablo Escobar. Scritto, diretto e interpretato da Franck Gastambide, Medellin racconta la storia di Reda (Ramzy Bedia), che mette su un piano folle per salvare il fratello, invischiato con un potente quanto pericoloso cartello di Medellin. Tuttavia il piano prende ben presto una svolta inaspettata e il protagonista si troverà a rapire il figlio del boss della droga per usarlo come merce di scambio.

È colpa mia?

Altro film dedicato a un pubblico molto giovane è È colpa mia?, che arriva su Prime Video l'8 giugno. La storia è quella di Noah, una ragazza di diciassette anni che è costretta a cambiare vita quando è obbligata a trasferirsi per andare a vivere nella villa del nuovo compagno della madre. Come se non bastasse, ora Noah deve vedersela anche con un fratellastro, Nick, con il quale non va affatto d'accordo. Ma ben presto la ragazza scoprirà che in Nick c'è molto di più di quanto l'apparenza lasci credere.

Ultima notte a Soho

Tra i film non originali di Prime Video in uscita a Giugno c'è anche Ultima notte a Soho, il film diretto da Edgar Wright e presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La storia è quella di una ragazza che si trasferisce a Londra per inseguire il sogno di diventare una stilista e sentire più vicina la presenza della madre prematuramente scomparsa. Dopo giorni iniziali terribili, la ragazza decide di abbandonare il dormitorio e di andare a vivere in una stanza privata. Qui comincia ad ossere ossessionata da sogni riguardanti una ragazza (Anya Taylor-Joy), che le cambierà la vita.

Le novità su Disney+

Avatar: La via dell'acqua

Diretto da James Cameron e seguito del film del 2009, Avatar: La via dell'acqua ritrova Jake Sully e Neytiri, ormai felicemente sposati su Pandora, con una famiglia da proteggere. Quando la minaccia torna sul pianeta, rischiando di distruggere tutto quello che Jake è riuscito a costruire con la sua famiglia, i Sully saranno i primi a scendere in campo per proteggere Pandora e la vita di tutti coloro che lo abitano. Il film, che vede anche la partecipazione di Kate Winslet, sarà disponibile a partire dal 7 giugno.

Flamin' hot

Il 9 giugno su Disney Plus arriva Flamin' Hot, il film diretto da Eva Longoria che racconta la vera storia dell'uomo (interpretato da Jesse Garcia) che ha inventato i Flamin' Hot Cheetos, uno degli snack più famosi negli Stati Uniti (e non solo). La storia inizia quando Richard Montañez è solo un addetto alle pulizie nella Frito-Lay, nota azienda di patatine. Per lui sarà solo il trampolino di lancio verso un'invenzione che rivoluzionerà il mercato alimentare.