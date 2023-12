La vita è meravigliosa o Hachiko: tutti i film da vedere in tv a Natale

Proprio come è accaduto per il giorno della Vigilia, anche il giorno di Natale è caratterizzato da film di Natale (e non solo) trasmessi tutto il giorno sui principali canali del digitale terrestre. Ecco quali sono quelli da non perdere, alcuni dei quali sono perfetti anche da vedere insieme ai bambini.

I film da non perdere in tv a Natale

Fred Claus - Un fratello sotto l'albero

Il primo film che vi consigliamo di vedere in tv il giorno di Natale è Fred Claus - Un fratello sotto l'albero, in onda alle 15.51 su Italia 1. La storia è quella di Babbo Natale (Paul Giamatti) e di suo fratello maggiore Fred (Vince Vaughn) che non è l'uomo più gentile o altruista del creato. Quando Fred chiede a suo fratello un prestito per aprire un'agenzia di scommesse, Babbo Natale gli dice che lo farà solo se lo aiuterà a preparare i pacchi di Natale al Polo Nord.

Nativity

Alle 17.07 su Iris è possibile vedere Nativity, pellicola diretta da Catherine Hardwicke che, come suggerisce il titolo stesso, racconte la Natività di Gesù, con Oscar Isaac che veste i panni di Giuseppe e Keisha Castle-Hughes quelli della Vergine Maria. Un vero must nel giorno in cui si celebra proprio la nascita di Cristo.

Jack Frost

Nel tardo pomeriggio, alle 19.30 su Italia 1, va in onda Jack Frost, pellicola che affronta il tema del lutto e della mancanza durante il periodo di Natale. La storia infatti è quella di un bambino che si appresta a passare il suo primo Natale senza il padre (Michael Keaton), recentemente scomparso. Grazie alla magia del Natale, però, il protagonista scopre che suo padre ora vive dentro un pupazzo di neve che lo accompagna durante le vacanze. Il film è adatto anche ai più piccoli.

Il signore degli anelli - Le due torri

Su 20 Mediaset continua la messa in onda della trilogia cinematografica dedicata all'opera di Tolkien con Il signore degli anellli - Le due torri, in cui prosegue il tentativo di Frodo e Sam di arrivare a Mordor, mentre l'influenza dell'anello si fa sempre più pesante e pericolosa e si scopre il vero destino di Gandalf, dopo la morte nelle miniere di Moria. Appuntamento alle 20.59.

Crudelia

Alle 21.10 su Rai 2 va invece in onda uno dei tanti live action di casa Disney di cui non sempre si è sentito la necessità. Crudelia si può considerare una origin story, dal momento che il film racconta il passato di Crudelia De Mon, la "cattiva" di La carica dei 101, interpretata dalla bravissima Emma Stone. Naturalmente, come nuovo live action della nuova ondata Disney intenzionata a non offendere nessuno, anche Crudelia è un film adatto ai più piccoli.

La vita è meravigliosa

Alle 21.20 su Rai 3 va in onda quello che forse si potrebbe considerare il film di Natale per eccellenza: La vita è meravigliosa. Diretto da Frank Capra, il film racconta la storia di George Bailey (James Stewart), un uomo dal cuore buono a cui la vita continua a lanciare dei tiri mancini, al punto che l'uomo si convince che la sua unica soluzione sia togliersi la vita. Ma grazie all'aiuto dei suoi concittadini, della sua famiglia e di un angelo di nome Clarence, George si renderà conto che la vita può essere davvero meravigliosa.

Miracolo nella 34° strada

Altro classico imprescindibile da vedere durante il giorno di Natale è quello che va in onda alle 21.30 su Italia 1: Miracolo nella 34° strada. La storia è quella di Susan, una bambina che non riesce più ad avere fiducia in Babbo Natale. Qualcosa cambia quando al centro commerciale vicino casa viene assunto il signor Kris Kringle (Richard Attenborough), che sostiene di essere il vero Santa Claus, anche se c'è chi, per battere la concorrenza, è disposto a definirlo un pazzo da rinchiudere. Perfetto da vedere coi bambini.

Hachiko - Il tuo migliore amico

I film da vedere il giorno di Natale si concludono alle 21.23 su Rete 4 con Hachicko - Il tuo migliore amico, pellicola con Richard Gere che racconta la vera storia di un legame indissolubile tra un professore e il suo cane, che lo aspetta ogni giorno in stazione dal ritorno del lavoro. Questo, almeno, finché il professore non muore improvvisamente, lasciando un vuoto enorme nel cuore del cane.