40 anni di Vacanze di Natale, tutte le curiosità di un film indimenticabile

Era il 23 dicembre 1983 quando nelle sale cinematografiche italiane arrivava il film Vacanze di Natale, che portò alla nascita di una vera e propria corrente del cinema nostrano, caratterizzato da pellicole ambiente proprio nel periodo natalizio. In occasione del quarantesimo anniversario dall'uscita del film, Vacanze di Natale non ha smesso di essere un film in qualche modo attuale, catturando anche la malinconia di quegli spettatori che sono cresciuti con questo genere di film. Vacanze di Natale ha così trovato una nuova programmazione a tempo limitato su Paramount+. Il film, inoltre, tornerà in sala per il Vacanze di Natale Day, nell'unica data di programmazione del 30 dicembre.

Nato sulla scia di Sapore di Mare, Vacanze di Natale ebbe immediatamente il merito di riuscite a fotografare con sarcasmo e un filo di ironia feroce le vacanze natalizie di un'Italia imborghesita e, insieme, proletaria e coatta, portando su pellicola una realtà condivisa dal Bel Paese e di cui l'Italia sapeva ancora ridere. Ecco allora una lista di curiosità incentrate sul film ambientato a Cortina per celebrare l'anniversario del lungometraggio diretto da Carlo Vanzina e scritto dallo stesso insieme al fratello Enrico Vanzina.

Tutte le curiosità su Vacanze di Natale

Un instant movie

Vacanze di Natale è quello che, in ambito cinematografico, è definito un instant movie. Con questa etichetta si indicano quei lungometraggi in cui il tempo del racconto coincide con il tempo extradiegetico. In parole semplici, dunque, il film di Carlo Vanzina raccontava una storia ambientata nello stesso periodo dell'uscita in sala, creando in questo modo un legame empatico immediato con lo spettatore seduto in sala.

Il precursore dei cinepanettoni

Al di là della deriva avuta dai cinepanettoni - con In vacanza su Marte che ne rappresenta forse il fondo di un genere non più in voga - Vacanze di Natale è unanimemente considerato come il precursore dei cinepanettoni. Proprio grazie all'uscita del film nel dicembre 1983 nacque e soprattutto si stabilizzò la tradizione di far uscire ogni anno, a Natale, un film italiano ambientato proprio durante il periodo delle festività natalizie. C'è da dire, però, che l'appuntamento fisso e annuale si stabilì soprattutto nel 1990, quando al cinema arrivò Vacanze di Natale '90.

Le scene eliminate dal trailer

Le riprese di Vacanze di Natale sono durate tre settimane e in quel lasso di tempo il lavoro dl cast si è trasformato anche in un'esperienza di condivisione e divertimento che ha portato tutti gli attori a sentirsi liberi durante le loro scene. Alcune di queste, però, non ce l'hanno fatta ad entrare nel montaggio finale del lungometraggio. Come si legge anche su Cinematographe, ad esempio, nel trailer del film si vede una scena che vede come protagonista Jerry Calà, che però non è nel montaggio definitivo.

Come è stata realizzata la neve?

In un'intervista rilasciata da Enrico Vanzina con Quotidiano Nazionale, lo sceneggiatore del film ha ricordato come sono andate le riprese a Cortina D'Ampezzo. Nello specifico, Vanzina ha spiegato che quando arrivarono in loco per girare c'era pochissima neve nei dintorni. Per questo il giorno dopo il regista, suo fratello Carlo, chiese a tutto lo staff di uscire dall'albergo portando con sé i lenzuoli dell'hotel. Questi servivano a simulare lo sfondo bianco e abbacinante tipico dei luoghi di villeggiatura ammantati di neve.

Che fine hanno fatto i protagonisti del film?

Il cast di Vacanze di Natale è composto da attori variegati e molto diversi tra loro. Il cast artistico è guidato da Christian De Sica che, negli ultimi anni, si è dedicato alla vena più drammatica della recitazione. Lasciatosi alle spalle le commedie tout court a cui si è dedicato per gran parte della sua carriera, De Sica si è votato a pellicole magari più di nicchia ma in cui poteva esplorare più emozioni a livello istrionico, come ad esempio nel caso del recente I limoni d'inverno, presentato alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma. Claudio Amendola, invece, dopo Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto del 2021 è tornato al mondo del piccolo schermo con la serie Il patriarca. Jerry Calà, invece, per un lungo periodo è stato assente dal grande schermo. E io non pago - L'Italia dei furbetti è stato l'ultimo film dell'attore prima che nel 2019 Jerry Calà tornasse dietro la macchina da presa per il film Odissea nell'Ospizio. Il 19 dicembre 2023 è uscito il suo ultimo film, Chi ha rapito Jerry Calà, in cui il regista e attore interpreta se stesso. Antonella Interlenghi, che nel film interpreta Serenella, non appare sul grande schermo dal 1989, quando prese parte al film La madre. Per quanto riguarda il mondo della televisione, invece, la sua ultima apparizione risale al 2005, quando è apparsa nel cast della miniserie Ho sposato un calciatore. L'interprete di Ivana, Stefania Sandrelli, è invece un'attrice che non ha bisogno di presentazioni. La sua carriera è, al pari di quella di De Sica, molto ricca e molto variegata. Nel 2023 è uscito su Prime Video il film L'estate più calda ma anche Uomo di fumo, di Giovanni Soldati, uscito lo scorso marzo. Gli interpreti dei coniugi Covelli, Riccardo Garrone e Rossella Como sono entrambi venuti a mancare, il primo nel 2016, la seconda nel 1986.

Il cameo di Moana Pozzi

Quando si pensa al cast femminile di Vacanze di Natale si pensa soprattutto a Stefania Sandrelli o ad Antonella Interlenghi. Come si legge anche su Yahoo, però, non tutti ricordano che nel film c'è anche un breve cameo di Moana Pozzi nei panni di Luana.

L'omaggio di Christian De Sica

Nel 2011 al cinema arrivò al cinema Vacanze di Natale a Cortina, che rappresenta un po' l'inizio del declino dei cinepanettoni nell'opinione pubblica. Nel film diretto da Neri Parenti, Christian De Sica interpreta un personaggio di nome Roberto Covelli. Si tratta di un palese omaggio al film del 1983 e al personaggio che qui interpretava.

Una grande festa commemorativa per Vacanze di Natale

Come si legge su Repubblica, per festeggiare il quarantesimo anniversario di Vacanze di Natale è stata organizzata una festa a Cortina d'Ampezzo, più nello specifico all'Hotel de la Poste, dove Enrico Vanzina ha ricevuto anche il premio Nations Award.