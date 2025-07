Venezia 82: divi, autori e grandi storie: ecco tutti i film in gara

Torna, puntuale come ogni fine estate, uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del grande cinema: la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. Il direttore artistico Alberto Barbera ha appena presentato il programma ufficiale, che si preannuncia ricco, vario e denso di emozioni. Il Lido si prepara ad accogliere divi internazionali, registi premi Oscar, autori italiani e grandi serie tv, in un’edizione che unisce ancora una volta cinema, spettacolo, memoria e impegno civile.

Film, divi e prime mondiali

Ad aprire il concorso sarà "La grazia" di Paolo Sorrentino, con l’immancabile Toni Servillo, un binomio che continua a portare il cinema italiano sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Tra i volti più attesi sul red carpet ci saranno Julia Roberts (per la prima volta alla Mostra con After the Hunt di Luca Guadagnino), George Clooney, protagonista del nuovo film scritto da Noah Baumbach e Greta Gerwig, Cate Blanchett nel progetto di Jim Jarmusch, Al Pacino, Amanda Seyfried, Jude Law nei panni di Putin, Emily Blunt e persino The Rock, che torna in coppia con lei nel film The Smashing Machine. Insomma, sarà una passerella ricchissima, che non dimentica però il cinema d’autore, le grandi storie e i temi più attuali.

Italia protagonista con cinque film in concorso

Anche quest’anno il cinema italiano gioca un ruolo da protagonista, con ben cinque titoli in gara per il Leone d’Oro.

Oltre a Sorrentino, ci saranno:

Leonardo Di Costanzo con Elisa – Io la volevo uccidere,

con Elisa – Io la volevo uccidere, Gianfranco Rosi con il documentario poetico Sotto le nuvole,

con il documentario poetico Sotto le nuvole, Pietro Marcello che racconta la vita di Eleonora Duse con Valeria Bruni Tedeschi ,

che racconta la vita di con , Franco Maresco con Un film fatto per Bene, omaggio visionario e provocatorio a Carmelo Bene e al suo complicato rapporto con il cinema.

Le serie al Lido: Bellocchio, Sollima e non solo

Anche la serialità d’autore avrà uno spazio importante quest’anno. La Mostra presenterà quattro serie, tra cui spicca "Portobello" di Marco Bellocchio, che racconta la parabola umana e giudiziaria di Enzo Tortora. Saranno mostrati i primi due episodi, mentre il regista è ancora al lavoro sul resto della serie.

Non meno attese le altre serie:

"Il mostro" di Stefano Sollima, che ripercorre i primi anni del caso del Mostro di Firenze,

che ripercorre i primi anni del caso del Mostro di Firenze, "Un prophète" di Enrico Maria Artale , ispirata al film di Audiard ,

, ispirata al film di , "Etty" di Hagai Levi, basata sui diari di Etty Hillesum, giovane ebrea vissuta sotto l’occupazione nazista.

Storie dal mondo, tra impegno e sperimentazione

Non mancano le grandi firme internazionali. Ci sarà Guillermo Del Toro con un nuovo "Frankenstein", Kathryn Bigelow con un film sul rischio nucleare, Yorgos Lanthimos con Bugonia insieme a Emma Stone, Park Chan-wook, François Ozon, Laszlo Nemes, Mona Fastvold, Valerie Donzelli e molti altri.

Tra i film più intensi, spicca The Voice of Hind Rajab della tunisina Kaouther Ben Hania, che ricostruisce con dolore e delicatezza la storia vera di una bambina intrappolata a Gaza, unica sopravvissuta della sua famiglia. Il film utilizza le autentiche telefonate fatte dalla piccola durante l’attacco: Barbera si è commosso durante la presentazione, auspicando che la pellicola susciti emozione, e non polemiche.

Un’edizione che unisce cinema, attualità e visione

Con 21 film in concorso, titoli fuori concorso, documentari, serie e cortometraggi, Venezia 82 si preannuncia ricca, appassionante e sfaccettata.

Un luogo in cui il cinema racconta le sue storie piùe spettacolari, ma anche uno specchio del mondo, dei suoi drammi e delle sue bellezze. Dal Lido, ancora una volta, passeranno emozioni, premi e riflessioni che accompagneranno il pubblico ben oltre la fine della Mostra.