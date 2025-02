“Viaggiare in Cina con il cinema”: al via a Pechino la nuova iniziativa per potenziare il turismo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le produzioni cinematografiche cinesi stanno ottenendo un crescente successo a livello internazionale. Tra i film che hanno registrato i maggiori incassi fuori dalla Repubblica popolare, si possono nominare "Ne Zha 2", "Creation of the Gods II: Demon Force" e "Detective Chinatown 1900".

Proprio in relazione all’aumento di popolarità delle pellicole provenienti dal Paese asiatico, lunedì 17 febbraio si è tenuta presso il China National Film Museum di Pechino la cerimonia di lancio dell’iniziativa “Viaggiare in Cina con il cinema”, organizzata dall'Amministrazione cinese del cinema e dal China Media Group (CMG), con il patrocinio di CGTN e del canale cinematografico CCTV-6.

L’obiettivo dell’iniziativa è attrarre un numero crescente di turisti stranieri nella Repubblica popolare, sfruttando sia l’ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, sia il momento favorevole creato dalla distribuzione mondiale dei film durante il periodo della Festa di Primavera. Questa celebrazione è stata di recente inserita nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e affonda le sue radici nel lontano passato cinese, essendo una tradizione che dura da ben 4mila anni.

L’evento del Gala della Festa di Primavera 2025, organizzato da China Media Group, è stato trasmesso in 82 lingue diverse, 14 in più rispetto all’anno precedente, ed è stato diffuso a livello globale grazie alla partecipazione di 3.100 partner, tra cui l’americana Cnn, la giapponese Niconico, la russa VK e l’italiana Alma TV. Secondo i dati riportati da CMG, la trasmissione dell’evento sulla rete del colosso statunitense ha attirato 800 milioni di spettatori, mentre lo streaming sul canale nipponico ha raggiunto le 101mila visualizzazioni contemporanee.

Per quanto riguarda la cerimonia di lancio di “Viaggiare in Cina con il cinema”, all'evento hanno partecipato la vice direttrice di China Media Group Xing Bo, il vice caporedattore e responsabile di CGTN Fan Yun e il capo dell'ufficio per la cooperazione internazionale di Cmg Qi Zhuquan.

Era presente anche Qin Zhengui, vice direttore dell'Amministrazione del cinema del Dipartimento della comunicazione del Comitato Centrale del Partito comunista cinese e direttore del Centro per la pianificazione degli script.