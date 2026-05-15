Vin Diesel, le lacrime e l’abbraccio a Cannes con Meadow Walker, la figlia dell’attore Paul Walker

Venticinque anni fa usciva “Fast and Furious”, il primo film della saga dedicata alle auto sportive e all’alta velocità, diventata un cult nel mondo. L’anniversario dell’uscita della pellicola con protagonista Vin Diesel è stato celebrato al Festival di Cannes, che ha fatto da cornice alla reunion di tutto il cast della saga, ma il momento di gioia dei fan ha riacceso anche in un doloroso ricordo: quello della morte di Paul Walker. Un flash back che ha fatto sciogliere in un gesto di grande tenerezza Vin Diesel e la figlia di Walker.

La morte di Paul Walker

L’attore statunitense, che nella serie ha interpretato Brian O'Conner, è stato protagonista delle prime sei pellicole prima di morire in un drammatico incidente di auto a soli 40 anni. Nel novembre del 2013 Paul Walker stava rientrando da una serata di beneficenza insieme a un amico e si trovava a bordo di una Porsche Carrera GT, quando la vettura si schiantò contro un lampione e prese fuoco, senza lasciare scampo ai due uomini. La tragica morte del divo di Hollywood colpì profondamente il mondo del cinema e il cast di “Fast and Furious”. Le riprese del settimo episodio della saga furono interrotte e Vin Diesel, che era molto legato a Paul, subì uno shock devastante per la prematura scomparsa dell’amico e collega. Nonostante ciò Diesel è rimasto vicino alla famiglia di Paul Walker e in particolare alla figlia, Meadow, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. Un amore incondizionato che si è visto anche sul palco del Festival di Cannes

Il gesto di Vin Diesel a Cannes

Al termine della proiezione del film “Fast and Furious” nella sua versione originale Vin Diesel e Meadow Walker si sono lasciati andare a un lungo e commovente abbraccio, che non ha lasciato indifferenti il pubblico presente in sala e gli altri attori della saga. Al termine dei quattro minuti di applausi, Diesel ha preso la parola e ha reso omaggio all’amico e collega con la voce rotta dall'emozione: “Spero che nella vita possiate avere un fratello come Paul.

All’inizio non era nemmeno previsto che questo ragazzo biondo, dagli occhi azzurri, diventasse per me un fratello”. Superata l’emozione l’attore americano ha infine ricordato che l’undicesimo film della serie - “Fast Forever” - è in fase di realizzazione e uscirà nelle sale cinematografiche a marzo 2028.