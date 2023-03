"I violenti ricevono l'Oscar". L'ironia di Kimmel sullo schiaffo di Will Smith

Fin da subito è diventato lo schiaffo più discusso della storia del cinema e, a distanza di circa un anno, è finito al centro di una battuta da parte di Jimmy Kimmel. Il presentatore della cerimonia degli Oscar 2023 ha inaugurato la serata con un riferimento ironico ai fatti dello scorso anno, anche se in realtà non ha mai citato direttamente lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock in seguito a una sua battuta sulla moglie. L'Academy ha voluto voltare pagina, ma il comico è tornato sulla vicenda che ha fatto tanto parlare.

La battuta sullo schiaffo di Will Smith

I primi minuti del galà sono stati caratterizzati dalla rievocazione di quel gesto che resterà alla storia. " Vogliamo che vi divertiate, che vi sentiate al sicuro. Soprattutto vogliamo che io mi senta al sicuro ", ha detto Kimmel. Che subito dopo ha illustrato le " politiche rigorose " che sono state messe in campo: " Se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in qualsiasi momento durante lo spettacolo, riceverà l'Oscar come miglior attore e gli sarà permesso di tenere un discorso di 19 minuti ".

Il presentatore ha inoltre affermato che la nomina di cinque attori irlandesi ha assunto un significato ben preciso: " Le probabilità di una rissa sul palco sono appena aumentate ". E ha giurato che " se qualcuno di voi si arrabbia per una battuta e decide di volerci divertire, non sarà facile ". In sostanza il famigerato schiaffo della cerimonia dell'anno scorso ha rappresentato il più grande veicolo per l'umorismo di Kimmel.

La "grassofobia" e l'imbarazzo

Jimmy Kimmel ha deciso di portare sul palco anche il tema legato ai vari pregiudizi anti-grasso dei personaggi famosi dello spettacolo. In particolar modo ha scherzato sull'uso diffuso del farmaco per il diabete, Ozempic, per perdere peso: il medicinale sarebbe difficilmente reperibile, arrecando così un danno a chi ne ha effettivamente bisogno. " Sei fantastico, stanno tutti così bene. Quando mi guardo attorno in questa stanza non posso fare a meno di chiedermi se l'Ozempic farà bene pure a me ", ha detto Kimmel.