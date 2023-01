X-Men 2, quando Hugh Jackman è stato trattato come uno spogliarellista

X-Men 2 è la pellicola del 2003 diretta da Bryan Singer che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4. Il film è il secondo capitolo della trilogia principale dedicata ai "mutanti" nati dalla mente e dalla fantasia di Stan Lee per Marvel Comics. Su Coming Soon si legge che il film ha vinto il Saturn Award come Miglior Film di fantascienza, mentre l'attore Shawn Ashmore vinse un MTV Movie Awards come migliore rivelazione maschile.

X-Men 2, la trama

Dopo aver annullato la minaccia rappresentata da Magneto (Ian McKellen), il mutante Wolverine (Hugh Jackman) è alla ricerca di informazioni sul proprio passato, per cercare di ricostruire tutti i pezzi della sua identità, per comprendere anche come ha avuto luogo la sua mutazione. La ricerca del mutante fatto di titanio si scontra però con un contesto sociale avverso ai mutanti: Nightcrawler, infatti, ha cercato di assassinare il presidente degli Stati Uniti e gli esseri umani ora hanno paura di loro. Charles Xavier (Patrick Stewart) decide allora di radunare tutti gli X-Men, ma sembra essere troppo tardi. Il colonnello William Stryker (Brian Cox) insieme alla mutante Deathstrike (Kelly Hu) ottengono infatti un mandato per catturare tutti i mutanti della scuola di Xavier. Colosso (Daniel Cudmore) riesce a mettere al sicuro tutti i ragazzi, mentre Logan/Wolverine va a Boston con Rogue (Anne Paquin), Bobby (Shawn Ashmore) e Pyro. Ma saranno Jean Grey (Famke Janssen) e Tempesta (Halle Berry) a mettersi sulle tracce di Nightcrawler, portando in superficie un passato fatto di rancori e colpe. Come se non bastasse, Magneto riesce a evadere di prigione.

Lo scherzo ai danni di Hugh Jackman

La saga di X-Men è stata un vero e proprio successo, con risultati che hanno spinto non solo a investire sui cinecomics che, oggi, sono la miniera d'oro di Hollywood, ma anche a creare un vero e proprio universo che ha portato alla creazione di una saga prequel e a vari spin-off. Ci sono tanti motivi dietro questo successo che è stato capace di sconfiggere anche le prove del tempo, ma il vero elemento iconico di questa saga è senza dubbio il Wolverine interpretato da Hugh Jackman che, pur essendo molto diverso dal personaggio tratteggiato nei fumetti originali, è riuscito a creare un vero e proprio immaginario collettivo e condiviso. Non è un caso, ad esempio, se il film migliore della saga, Logan, è dedicato proprio all'uomo con gli artigli e alla sua ultima missione. Ed è proprio per questo riscontro tanto positivo che è stata accolta con estrema gioia la notizia che Hugh Jackman tornerà a indossare gli artigli di Wolverine nel nuovo capitolo cinematografico dedicato a Deadpool.

La gioia di avere a che fare con Hugh Jackman nei panni di Wolverine, però, non è una prerogativa solo dei fan. Hugh Jackman, che universalmente è riconosciuto come una persona molto piacevole con cui lavorare, ha reso il clima del set di X-Men 2 così disteso da lasciare spazio anche a scherzi più o meno goliardici che hanno alleggerito il peso della lavorazione. Ad esempio, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, un giorno sul set si è presentata la sorella dell'attore australiano. Volendo fare uno scherzo a Hugh Jackman, la donna si è presentata sul set con un costume completo di Wolverine. Il mascheramento era fatto talmente bene che, secondo la ricostruzione, il regista Bryan Singer non si accorse che non era Hugh Jackman quello sul set e continuò a girare, commentando che lo stile di recitazione di Jackman era più strano del solito.

Ma lo scherzo più divertente ai danni di Hugh Jackman lo ha raccontato lui stesso quando era ospite del talk show The tonight show with Jay Leno. L'attore ha infatti narrato quello che gli è successo mentre era impegnato a girare la scena ambientata nel passato, al Weapon X. Nella scena in flashback, infatti, si vede Logan correre lungo il perimetro di un corridoio, senza vestiti addosso. Hugh Jackman ha quindi raccontato che durante la scena, mentre correva nudo per il corridoio con una retro-illuminazione che scolpiva il suo fisico in controluce, ha girato l'angolo per trovarsi davanti tutto il cast femminile che lo aspettava. Su IMDB si legge che tra le donne che lo attendevano c'era anche la madre di James Marsden, l'attore che nel film interpreta Ciclope. Nel vederlo apparire, nudo e ansante, tutte le donne si sono messe a fischiare e a urlare, mentre agitavano in aria banconote da un dollaro. Hugh Jackman, così, si è trovato a passare dall'essere un attore impegnato nelle riprese a essere trattato bonariamente come uno spogliarellista.