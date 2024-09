Al circolo dei lettori Houellebecq e "spiritualità"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Circolo dei lettori, una delle istituzioni culturali più importanti di Torino, quest'anno diventa maggiorenne e festeggia i diciotto anni di attività. Ieri in una conferenza stampa a Palazzo Graneri della Roccia è stato presentato il fitto programma di iniziative per la stagione 2024-2025 che è il cuore di questo diciottesimo. Il tutto raccolto sotto il titolo «Come crisalidi. Lèggère trasformazioni», con il calembour accentuativo sulla parola «leggere», per evocare la lettura e al tempo stesso la leggerezza della farfalla che fuoriesce dalla crisalide scoprendo uno spazio di esplorazione senza confini, quale la letteratura è. Il 5 ottobre ci sarà la festa dei 18 anni del Circolo. Poi ci sarà una serie di eventi diffusi tra Palazzo Graneri della Roccia, sede e cuore della programmazione culturale a Torino, il Circolo dei lettori a Novara, il Circolo a Verbania e il Circolo della musica a Rivoli. «Come crisalidi» costruisce un involucro di racconto e immaginazione, un dialogo permanente che fino all'estate 2025 ogni giorno porterà scrittori e scrittrici a incontrare lettori e lettrici. Tra gli eventi più importanti i festival ospitati dalla fondazione: «Scarabocchi» a Novara (13-16 settembre), a Torino, «Torino Spiritualità» (25-29 settembre, con anteprima il 12), «Radici», a cura di Giuseppe Culicchia (24-27 ottobre, con anteprima il 14 ottobre) e il «Festival del Classico» presieduto da Luciano Canfora. Tra i moltissimi ospiti, ci saranno nomi importanti come Michel Houellebecq (il 14 ottobre, anteprima del «festival Radici») e Irvine Welsh.

Particolarmente ricco il programma di «Torino spiritualità», alla X edizione col titolo «Come legni storti», una riflessione collettiva, ispirata dall'espressione kantiana, sull'imperfezione come parte integrante dell'esperienza umana.

Tra le voci: Giovanni Allevi, Silvio Orlando, Chandra Candiani, Chiara Valerio con Paolo Giordano, Telmo Pievani, Massimo Recalcati, Mario Calabresi, Vasco Brondi, Vito Mancuso, Elena Loewenthal, Chiara Saraceno con Marco Aime, Paolo Nori, Piera Levi-Montalcini, Vanessa Roghi, Vera Gheno con Simonetta Sciandivasci, Paolo Curtaz, Enzo Bianchi, Piero Martin con Pietro Del Soldà e Alessandra Viola, Tommaso Ragno che porta in scena Kafka.