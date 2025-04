1°maggio: i supermercati aperti per la Festa del Lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche per la ricorrenza per eccellenza dedicata ai lavoratori, il 1° maggio, gli italiani potranno comunque fare la spesa: le catene di supermercati aperti lungo la penisola sono numerose anche se, rispetto al solito, osserveranno cambiamenti di orari sia su scala locale ma anche nazionale. Sarà bene, quindi, informarsi direttamente sui canali web di quelli prescelti anche per molti, al contrario, avranno le saracinesche abbassate per tutto il giorno.

Ecco i supermercati aperti

In rigoroso ordine alfabetico, dalle informazioni che abbiamo in possesso gli Aldi saranno aperti ma osservando orari e turnazione tipici delle festività ma bisognerà vedere le differenze tra località; i Bennett saranno aperti ma, come spiegato prima e come rimane valido per tutte le catene, è bene consultare i siti ufficiali e i canali social. I Carrefour saranno aperti (con orari diversi) in base alla città, molti rimarranno chiusi per l'intera giornata del 1° maggio. Aperture ma con orari ridotti anche per i Conad.

La nota di Coop Ipercop

Al contrario, Coop e Ipercoop hanno scelto di rimanere chiusi per dare ai loro dipendenti la giornata di riposo per la Festa del Lavoro. " Con la chiusura totale della sua rete di vendita la Cooperativa sceglie di celebrare la le feste della Liberazione e il Lavoro, momenti e temi che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione, in particolare di consumo. Nelle due ricorrenze, infatti, si ritrovano i valori fondamentali della libertà, della giustizia sociale e della democrazia. Principi che rappresentano un terreno comune fertile e ispirano da sempre l’impegno e l’identità della di Coop Alleanza 3.0 e del movimento cooperativo tutto ", recita una nota.

Cosa accadrà con le altre catene

Per quanto riguarda Crai e Despar sono previste aperture ma tutto dipende dal singolo punto vendita: è bene consultare i singoli siti ufficiali. Arriviamo alla catena Esselunga che rimarrà chiusa, da Nord a Sud, per tutta la giornata del 1° maggio mentre i Famila saranno aperti molti dei quali soltanto la mattina. Operativi anche i supermercati Il Gigante ma con variazioni da sede a sede così come per la catena Iper: sempre valido il consiglio di consultare online gli orari con relative aperture o chiusure.

I Lidl saranno aperti ma, come vale per molti altri, tutto dipenderà dalla zona; gli Md saranno anch'essi aperti ma con orari ridotti o rivoluzionati che potranno prevedere soltanto la mattina o il pomeriggio. Aperture (da consultare online) anche per i Pam Panorama e i Tigros.

Infine, anchehanno deciso di venire incontro ai cittadini con numerose aperture anche per il 1° maggio ma vale pure qui la regola generale, ossia con le modalità differenti da zona a zona.