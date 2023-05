Viaggiare con Ryanair costerà meno. Ecco come farà ad abbassare i prezzi

La compagnia irlandese Ryanair è in splendida forma economica: sono stati ordinati 300 nuovi Boeing 737 Max per un'operazione complessiva da circa 36 miliardi di euro. I nuovi aerei, poi, ha una percentuale di posti maggiori rispetto agli attuali vettori così da incrementare fino all'80% il traffico annuo di passeggeri e arrivare al record di 300 milioni di viaggiatori entro i prossimi 10 anni. In questo modo, dunque, ne dovrebbero risentire in positivo anche le tasche dei passeggeri con i prezzi dei biglietti più bassi rispetto agli attuali.

Le dichiarazioni di O'Leary

" Sarà certamente una sfida riempire un aereo con un maggior numero di sedili come questo 737 Max 10 e che dovrà fare dai sei agli otto voli al giorno ", ha dichiarato il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, nel corso di una conferenza stampa assieme alla Boeing aggiungendo che "in questo modo potremmo far viaggiare i clienti a prezzi inferiori" . Per essere al passo con gli altri competitors low cost, O’Leary si è adeguato al mercato attuale con velivoli sempre più capienti come gli Airbus A321neo della Wizz Air che presentano 230 sedili e l'incremento operato anche da EasyJet sugli attuali velivoli con 235 posti a sedere. " Diventa difficile competere con loro se noi mettiamo a disposizioni aerei da 189 o 197 sedili ", ha specificato.

Un altro motivo per cui i prezzi medi delle tariffe potrebbero essere più bassi è dovuto al risparmio del carburante con un consumo, rispetto agli aerei attuali, del 20% e più silenzioni del 50%. " Questo ci consentirà di ridurre i costi operativi e di abbassare le tariffe per i passeggeri ", ha dichiarato O'Leary al Corriere.

Nuove assunzioni in vista