Acqua potabile e gite scolastiche: ecco i bonus in scadenza a febbraio

Febbraio rappresenta il termine ultimo per poter inoltrare istanza di accesso a una serie di agevolazioni, nell'attesa che si definiscano le caratteristiche del bonus psicologo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine del mese.

Bonus gite scolastiche

Entro il 15 febbraio sarà possibile presentare domanda per richiedere il cosiddetto bonus gite scolastiche, incentivo pensato per gli studenti delle scuole statali superiori, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 5mila euro. Con un fondo di 50 milioni di euro stanziato dal ministero dell'Istruzione, l'agevolazione si prefigge l'obiettivo di fornire un sostegno economico agli studenti per prendere parte a viaggi di istruzione e uscite con finalità didattiche.

L'incentivo, con un importo massimo di 150 euro a beneficiario punta a ridurre o a scontare interamente le spese che le famiglie devono affrontare per consentire allo studente di partecipare ai viaggi didattici organizzati dai docenti della classe in cui è iscritto. Come detto, il tetto massimo dell'indicatore Isee per accedere all'agevolazione è di 5mila euro. La quota prevista può essere erogata anche come rimborso di spese già sostenute fin dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico 2023/2024.

Il termine ultimo per inoltrare istanza, da presentare esclusivamente online attraverso "Unica", la piattaforma del ministero dell'Istruzione, è giovedì 15 febbraio.

Bonus acqua potabile

È invece fissato al 28 febbraio il termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso al cosiddetto "bonus acqua potabile", in relazione alle spese effettuate dal beneficiario lo scorso anno.

L'agevolazione prevede un credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica. Studiato per ridurre la diffusione dei contenitori di plastica e razioinalizzare il consumo dell'acqua, il contributo non precvede in questo caso alcun limite di reddito.

Le istanze vanno presentate tramite il portale online dell'Agenzia delle Entrate unitamente alla comunicazione dell'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). L'importo massimo riconosciuto è di mille euro per le persone fisiche e di 5mila euro per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali.

L'attesa del Bonus psicologo

Febbraio è il mese in cui dovrebbe vedere la luce anche l'atteso Bonus psicologo per l'anno 2024, per il quale è stato stanziato un fondo da otto milioni di euro: entro il 29 si attende infatti l'apertura ufficiale dei termini di presentazione delle domande di accesso al contributo.

L'agevolazione, che prevede un tetto massimo di 1500 euro per i contribuenti con Isee inferiore a 50mila euro, si prefigge l'obiettivo di ridurre il peso dei costi delle sedute di psicoterapia: per ciascuna di esse, lo sconto previsto sarà di 50 euro.