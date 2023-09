Acque minerali: ecco la classifica delle migliori (lisce e gasate)

Sulla base di cinque parametri tra cui Leggerezza, Complessità, Pulizia, Armonia, Piacevolezza, il Gambero Rosso ha stilato due classifiche per scoprire quali sono le migliori acque minerali vendute nei supermercati italiani: quelle naturali (lisce) e quelle effervescenti naturali (gasate).

Come si sono svolti i test

Nel dettaglio, la casa editrice fa sapere che si tratta di acque " acquistate nella grande distribuzione e " degustate alla cieca da un panel di esperti assaggiatori, tra i quali due water taster" . Gli esiti dei test sono stati riassunti in un grafico con le valutazioni in "gocce": una rappresenta il minimo, cinque gocce significa il massimo della qualità possibile per quella specifica categoria. Sono escluse da tutte le classifiche le acque Panna e San Pellegrino " per comprensibili motivi deontologici" dal momento che sono sponsor di Gambero Rosso. Prima di vedere le classifiche, è importante sottolineare come l'Italia sia " il primo esportatore europeo per le gassate e vanta una ricchezza di varietà che pochi Paesi hanno" .

Le migliori acque naturali

Tra le acque lisce, al primo posto assoluto ecco la San Bernardo, premiata con 91 punti frutto di ben cinque gocce (la valutazione massima) relative a leggerezza, piacevolezza, pulizia e armonia. In pratica è quasi "en-plein", soltanto la voce "complessità" ha ricevuto quattro gocce. Al secondo posto ecco la Lauretana con 90 punti: situazione quasi identica alla precedente ma "complessità" ha ricevuto soltanto due gocce. Terzo posto nazionale tra le migliori acque naturali ecco la Frasassi che ha ricevuto 85 punti con la pulizia come punto forte tanto da ricevere cinque gocce qualità. Dal quarto al decimo posto secondo Gambero Rosso ecco comparire la Consilia-Fonte Viva Cerreto di Spoleto (82 punti), Fabia e Fonte Ilaria (80 punti), Carrefour Classic-Monviso (77), Sant'Anna-Bio Bottle e Ulmeta-Esselunga (75), Misia-Selex (73).

Le migliori acque effervescenti naturali

Passando alle acque con le bollicine, effervescenti naturali, ecco che a ricevere i maggiori riconoscimenti sono la Claudia e l'Egeria con un punteggio di 78: nel primo caso, tre bollicine per complessità, piacevolezza, pulizia e armonia, due per leggerezza mentre l'Egeria ha ottenuto quattro bollicine su cinque pulizia e armonia, tre sotto la voce piacevolezza e due per leggerezza e complessità. Subito dietro l'acqua di Nepi con un punteggio di 70 con il suo punto di forza nella voce armonia (4 gocce). Dal quarto al decimo posto ecco la Ferrarelle (68 punti), la Sangemini (63 punti), Lete e Uliveto (62), Santagata (61), Grazia (57) e Coop-Sorgente Monte Cimone (50).