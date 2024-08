Aumentano i furti in aereo: ecco come difendersi

Ascolta ora 00:00 00:00

Può sembrare impossibile sia per lo spazio ridotto dove tutti i passeggeri si trovano l'uno accanto all'altro con un'ampia possibilità di controllare eventuali movimenti sospetti ma anche per la difficoltà oggettiva di sottrarre uno più oggetti personali senza farsi beccare, fattostà che anche durante i voli aerei possono consumarsi dei furti.

Cosa succede ad alta quota

Le ultime notizie di cronaca internazionale raccontano che alla fine di luglio un uomo a bordo di un aereo della Ethiopian Airlines diretto in Indonesia stava rovistando all'interno di numerose cappelliere proprio davanti gli occhi increduli dei passeggeri: immediatamente, il ladro è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo la segnalazione degli assistenti di volo. Lo scorso anno, invece, una persona già schedata è stata fermata definitivamente una volta messo il piede a terra perché "rubava ripetutamente". Infine, tra i casi più eclatanti c'è quello di inizio 2024 dove un uomo è riuscito più volte a rubare dentro i trolley oggetti di valore tra cui denaro per una quantità complessiva di oltre 23mila dollari. Come faceva? Colpiva soprattutto nei momenti di maggiore confusione e gli anziani.

La denuncia degli assistenti di volo

Per quanto riguarda questa delicata casistica non sono stati resi noti, al momento, i numeri ufficiali ma alcuni assistenti di volo intervistati dal Corriere della Sera hanno spiegato che il fenomeno dei furti mentre si vola è in aumento. Sono soprattutto due i momenti migliori per i malintenzionati di rovistare tra gli oggetti altrui: quando si dorme durante i voli serali e notturni e quando le luci sono molto basse se non spente, uno dei motivi per cui su molti aerei ormai si tende ad avere luci soffuse per tutta la durata del volo. Adesso che si preferisce, mediamente, partire con un trolley al seguito invece di imbarcarlo, si tende di conseguenza ad avere a portata di mano più oggetti di valore rispetto al passato (dai tablet ai gioielli), particolare non da poco per gli aumenti dei furti negli ultimi anni.

Le tratte più a rischio

" Tutti pensano che i loro effetti personali siano al sicuro in volo perché sono in un aereo con lo spazio limitato e con centinaia di persone che potrebbero vigilare, ma non è così ", ha spiegato un’assistente dei voli intercontinentali al quotidiano. " Noi siamo impegnati a fornire il servizio ai clienti, ad assecondare le loro richieste, i pasti vanno serviti nei tempi previsti, non abbiamo possibilità di controllare se qualcuno rovista tra i bagagli degli altri" .

Oltre al fatto che molti viaggiatori sono distratti perché non immaginano un furto a bordo, una delle possibilità più ghiotte per i ladri è quando si effettuano voli intercontinentali avendo molte ore a disposizione per mettere a segno il colpo sfruttando quei momenti in cui la gente dorme. Maggiormente a rischio, per ovvi motivi, sono le classi Business e First dove tendono a viaggiare persone economicamente più ricche che potrebbero avere all'interno della cappelliera qualcosa di valore tra cui orologi molto costosi che non necessariamente indossano al braccio. " Ci è stato comunicato di cercare di memorizzare il più possibile chi si è portato cosa in cabina, così da notare subito se c’è qualcuno che sta toccando borse non sue" , ha raccontato un assistente.

Le contromisure

Per evitare in brutte sorprese quando è ormai troppo tardi e si è scesi dall'aereo, è bene tenere sempre con sé gli oggetti più di valore magari nel classico

zainetto che si deve mettere sotto la poltrona di fronte e non dentro la cappelliera, indossare cosa si ritiene abbia un costo elevato e chiudere al meglio tutti i trolley e gli zaini, magari con un lucchetto a prova di ladro.